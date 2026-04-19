Patrijarh Porfirije služi parastos žrtvama ustaškog zločina u NDH

Njegova svestost patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje više episkopa i sveštenika Srpske pravslavne crkve služi na platou pored grobnog polja Topole u Spomen-području Donja Gradina parastos i pomen za 700.000 nevino stradalih Srba, Jevreja i Roma ubijenih u jasenovačkom sistemu koncentracionih logora u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Molitvenom dijelu današnjeg komemorativnog skupa u Donjoj Gradini prisustvuju najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije, potomci preživjelih jasenovačkih logoraša, kao i više hiljada građana.

Prethodno su, u okviru obilježavanja Dana sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, položeni vijenci i cvijeće na grobno polje Topole u Spomen-području Donja Gradina.

Vijence je položila delegacija Republike Srpske predvođena predsjednikom Sinišom Karanom i delegacija Srbije, koju u Donjoj Gradini predvodi predsjednik Aleksandar Vučić.

Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH

Vijenac je položila i delegacija Sjedinjenih Američkih Država predvođena specijalnim izaslanikom za borbu protiv antisemitizma Jehudom Kaplunom, kao i delegacija Izraela, predvođena višim savjetnikom u Ambasadi Države Izrael Ernestom Grinom.

Cvijeće i vijence su položili i predstavnici Udruženja bivših logoraša iz Drugog svjetskog rata, delegacija romske zajednice, kao i predstavnici diplomatskog kora.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba.

Povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu - Donjoj Gradini u Republici Srpskoj je Dan žalosti, prenosi Srna