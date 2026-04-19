Selak: Donja Gradina opominje - sloboda i država garancija opstanka

19.04.2026 12:34

Селак: Доња Градина опомиње - слобода и држава гаранција опстанка
Ministar pravde Republike Srpske i predsjednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak poručio je povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj da je dužnost svakog pokoljenja da čuva istinu o stradanju i da ne dozvoli da se takvi zločini ikada ponove.

Selak je istakao da Donja Gradina, kao najveće stratište sistema logora smrti Jasenovac, predstavlja simbol stradanja i opomenu cijelom svijetu.

„Tokom Drugog svjetskog rata nad srpskim narodom izvršen je genocid. Samo je u sistemu logora Jasenovac pobijeno više od 700.000 nevinih ljudi, od čega više od pola miliona Srba. To su činjenice koje ne smiju biti zaboravljene niti relativizovane“, poručio je Selak.

Ministar pravde je naglasio da srpski narod ne smije zaboraviti ni druga stratišta, poput Jadovna, Drakulića, Prebilovaca, Jastrebarskog, Siska, kao ni brojna druga mjesta gdje su počinjeni stravični zločini nad Srbima, Jevrejima i Romima.

„Srpski narod je stvorio Republiku Srpsku sa jasnom namjerom da se genocid nikada više ne ponovi. Sjećajući se naših predaka mučenika, imamo obavezu da našim potomcima ostavimo slobodu kao najveće bogatstvo“, istakao je Selak.

Selak je poručio da samo u slobodi i u okviru sopstvenih institucija srpski narod može opstati, biti dostojanstven i imati sigurnu budućnost.

Goran Selak

Donja Gradina

Više iz rubrike

Вијенце у Доњој Градини положиле делегација Републике Српске, Србије, САД и Израела

Republika Srpska

Vijence u Donjoj Gradini položile delegacija Republike Srpske, Srbije, SAD i Izraela

1 h

0
Жељка Цвијановић са Каплуном у Доњој Градини: Одајемо почаст жртвама Јасеновца

Republika Srpska

Cvijanović sa Kaplunom u Donjoj Gradini: Odajemo počast žrtvama Jasenovca

2 h

0
Обиљежавање Дана сјећања у Доњој Градини

Republika Srpska

Obilježavanje Dana sjećanja na žrtve u NDH

2 h

7
Otvorena izložba literarnih radova učenika u Donjoj Gradini

Republika Srpska

Otvorena izložba nagrađenih učeničkih radova o stradanju u Jasenovcu

3 h

0

13

46

Hercog: Donja Gradina podsjetnik na zlo i simbol borbe protiv bezrazložne mržnje

13

43

Karan: Donja Gradina i Jasenovac vječna opomena čovječanstvu

13

40

Izaslanik Donalda Trampa u Donjoj Gradini: Ko je Jehuda Kaplun?

13

24

Nijemci više ne traže stanove? Sve zbog straha od viših kamata

13

13

Crvena zvezda zabranila dolazak Bake Praseta

