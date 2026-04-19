Selak: Donja Gradina opominje - sloboda i država garancija opstanka

Ministar pravde Republike Srpske i predsjednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak poručio je povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj da je dužnost svakog pokoljenja da čuva istinu o stradanju i da ne dozvoli da se takvi zločini ikada ponove.

Selak je istakao da Donja Gradina, kao najveće stratište sistema logora smrti Jasenovac, predstavlja simbol stradanja i opomenu cijelom svijetu.

„Tokom Drugog svjetskog rata nad srpskim narodom izvršen je genocid. Samo je u sistemu logora Jasenovac pobijeno više od 700.000 nevinih ljudi, od čega više od pola miliona Srba. To su činjenice koje ne smiju biti zaboravljene niti relativizovane“, poručio je Selak.

Ministar pravde je naglasio da srpski narod ne smije zaboraviti ni druga stratišta, poput Jadovna, Drakulića, Prebilovaca, Jastrebarskog, Siska, kao ni brojna druga mjesta gdje su počinjeni stravični zločini nad Srbima, Jevrejima i Romima.

„Srpski narod je stvorio Republiku Srpsku sa jasnom namjerom da se genocid nikada više ne ponovi. Sjećajući se naših predaka mučenika, imamo obavezu da našim potomcima ostavimo slobodu kao najveće bogatstvo“, istakao je Selak.

Selak je poručio da samo u slobodi i u okviru sopstvenih institucija srpski narod može opstati, biti dostojanstven i imati sigurnu budućnost.