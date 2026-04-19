Logo
Large banner

Otvorena izložba nagrađenih učeničkih radova o stradanju u Jasenovcu

Autor:

ATV
19.04.2026 10:51

Komentari:

0
Foto: Srna

U Donjoj Gradini danas je otvorena izložba nagrađenih učeničkih likovnih i literarnih radova, pristiglih na konkurs "Stradanje i sjećanje na nevine žrtve u koncentracionom logoru Jasenovac".

Izložbu je otvorio ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović, koji je istakao da je uspjeh nagrađenih učenika dokaz posvećenosti, kreativnosti i dubokog razumijevanja teme koju su obrađivali.

"Jednako je važno da pohvalimo sve koji su učestvovali u konkursu, jer su svojim radom dali doprinos očuvanju kulture sjećanja. Njihovo učešće pokazuju da mladi razumiju značaj poštovanja prema nevino postradalim žrtvama", poručio je Golubović.

Prema njegovim riječima, buđenje nacionalne svijesti kod mladih generacija predstavlja temelj očuvanja identiteta jednog naroda.

"Ponosan sam na sve ove učenika i na način na koji njeguju kulturu sjećanja na one koji ne smiju biti zaboravljeni", istakao je Golubović i dodao da je na konkurs pristiglo nekoliko hiljada radova učenika osnovnih i srednjih škola.

Konkurs za učeničke radove svake godine raspisuje Javna ustanova Spomen-područje Donja Gradina, u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom.

Страдање и сјећање на невине жртве
Stradanje i sjećanje na nevine žrtve

Direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske Slađana Tanasić rekla je da je veliki utisak na sve koji su ocjenjivali pristigle radove ostavila emocija koju su učenici prenijeli.

"Ovo je jedna od naših aktivnosti koja je usmjerena na njegovanje kulture sjećanja. Stručni žiri je ove godine imao jako težak zadatak, jer su d‌jeca prenijela nevjerovane emocije o ovom periodu naše istorije", rekla je Tanasićeva.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je ubijeno 20.000 d‌jece.

Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti u Srpskoj povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu – Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jasenovac

Donja Gradina

Dan sjećanja

nevine žrtve

izložba

Borivoje Golubović

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner