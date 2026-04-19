General Ratko Mladić se ispovijedio i pričestio

General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pričestio se i ispovijedio u pritvorskoj jedinici u Hagu, potvrdio je izvor ATV-a.

Zdravstveno stanje Mladića je izuzetno teško zbog čega će srpski ljekari otputovati u Hag gdje će ga pregledati.

Moždani udar

Mladić je doživio lakši moždani udar 10. aprila 2026. godine. Vijest je potvrdio njegov sin Darko Mladić.

"General je bio prebačen u bolnicu, pa su ga istog dana vratili u pritvorsku jedinicu. Najverovatnije je imao lakši moždani udar", rekao je Mladićev sin.

On je objasnio da su generala u petak vodili na pretrage, ali da još nije stigla nikakva dokumentacija.

Srpski ljekari pregledaće generala Mladića

Dva srpska ljekara pregledaće bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića u zatvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale u Hagu u srijedu, 22. aprila, jer mu se zdravstveno stanje pogoršalo, rekao je generalov sin Darko Mladić.

"Ja lično sutra letim u Hag. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić takođe će sutra odvojeno posjetiti generala Mladića kao predstavnik Vlade Srbije. Ljekari, kardiolog i neurolog, odlaze u utorak, 21. aprila i moći će da ga pregledaju tek u srijedu 22. aprila. Njegovo stanje se pogoršalo", rekao je Darko Mladić.

On je rekao da je njegov otac izuzetno slab, da ima poteškoća sa govorom i da ne može sam da ustane ili sjedi na krevetu.

Zatvorska dokumentacija takođe potvrđuje veoma ozbiljno pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja.

Porodica trenutno čeka odgovor od Mehanizma na zahtjev Rusije i Srbije Savjetu bezbjednosti UN za njegovo puštanje na slobodu iz zdravstvenih razloga.