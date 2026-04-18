Ministar Vujić putuje u Hag zbog Mladića: Selak traži adekvatno liječenje

18.04.2026 13:09

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak i ministar pravde Republike Srbije Nenad Vujić saglasili su se da se generalu Ratku Mladiću mora obezbijediti adekvatna zdravstvena zaštita i dostojanstven tretman.

U telefonskom razgovoru o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića dogovoreno je da ministar Vujić u ponedjeljak posjeti pritvorsku jedinicu u Hagu i upozna se o generalovom zdravstvenim stanjem i uslovima boravka.

Selak je naveo da Republika Srpska i Republika Srbija djeluju koordinisano i u skladu sa zakonom, sa ciljem zaštite prava svih svojih državljana.

General Mladić je 10. aprila doživio moždani udar. Ranije je pretrpio više moždanih udara, ima ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja i probleme sa bubrezima, zbog čega je više puta hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne zahvate na srcu i nozi.

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, nalazi se u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja.

Uhapšen je 26. maja 2011. godine u selu Lazarevo kod Zrenjanina, u Srbiji.

(Glas Srpske)

