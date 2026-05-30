EU usvojila sankcije protiv Hamasa i Islamskog džihada

Evropska unija usvojila je dodatne sankcije protiv Hamasa i palestinskog Islamskog džihada, objavila je EU u petak.

"Evropska unija odlučila je proširiti opseg restriktivnih mjera Evropske unije u odnosu na Hamas i palestinski Islamski džihad kako bi također obuhvatila članove Političkog ureda Hamasa (Politbiroa), koji promovišu, brane i opravdavaju nasilno d‌jelovanje.

EU je također navela i 10 pojedinačnih članova Politbiroa", dodaje se u saopštenju.

Potez dolazi dan nakon što je EU nametnula sankcije protiv nekih izraelskih naseljenika.