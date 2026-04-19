Ilić: Mlade generacije da njeguju kulturu sjećanja na genocid u NDH

ATV
19.04.2026 10:13

Илић: Младе генерације да његују културу сјећања на геноцид у НДХ

Predsjednik banjalučkog Udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Dragoslav Ilić rekao je da mlade generacije u Republici Srpskoj moraju njegovati kulturu pamćenja i nikada ne smiju zaboraviti genocid koji je počinjen nad Srbima u NDH, koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini.

"Genocid nad Srbima u NDH i jasenovački kompleks koncentracionih logora i logora smrti ostavio je toliko dubok trag u kolektivnoj svijesti Srba da, čak i kad bismo htjeli da ga zaboravimo, to ne bi bilo moguće. Kako bude proticalo vrijeme, tako će i rasti interesovanje za podnesene žrtve", izjavio je Ilić Srni.

On je rekao da za članove Gradskog udruženja bivših logoraša Drugog svjetskog rata i njihovih potomaka komemoracija u Donjoj Gradini predstavlja još jedan poziv, prije svega mladim ljudima, da istražuju žrtve i zločine u kojima su stradale, jer to niko drugi neće uraditi.

Kad je riječ o revizionizmu u Hrvatskoj i odnosu prema broju žrtava jasenovačkog sistema koncentracionih logora i logora smrti, Ilić ukazuje da je to krenulo u vrijeme pokretanja kampanje koja je rezultovala izlaskom Hrvatske iz jugoslovenske zajednice.

"Sjetimo se samo toga da je utemeljitelj revizionističkih težnji bio prvi hrvatski predsjednik, a da je i Sabor u tom periodu imao komisiju koja je donijela neke sramne procjene", naglasio je Ilić.

Ilić, koji je i istoričar, rekao je da se i tu stvari mijenjaju i da je hrvatsko društvo danas mnogo više podijeljeno o ovom pitanju nego što je to bio slučaj u posljednjoj deceniji prošlog vijeka.

On je rekao da je mnogo veći problem u reafirmaciji ustaške ideologije javnom manifestacijom ustaških simbola, koji bi trebalo da budu zabranjeni prema hrvatskom zakonodavstvu, ističući da je neonacizam prisutan u cijeloj Evropi, ali ozbiljne države ga drže pod kontrolom smještajući ga na društvenu marginu

"Problem Hrvatske je u tome što su pojedine državne institucije toliko snažno podržale određene manifestacije sa neoustaškom ikonografijom da se ne možemo oteti utisku da se neonacizam postepeno pomjera sa društvene margine u glavne društvene tokove", naveo je Ilić, prenosi Srna

On je dodao da se čini da je ovaj transfer od društvene margine ka društvenom središtu više državni nego društveni problem.

U Donjoj Gradini danas će biti obilježen Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj 1941-1945. godine.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja i 127.000 antifašista. U Jasenovcu je ubijeno 20.000 d‌jece.

Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti u Srpskoj.

