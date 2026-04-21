Košarac: Svaki dan Konakovićevog ostanka u ministarskoj fotelji nepopravljiva šteta za BiH

ATV
21.04.2026 09:52

Сташа Кошарац
Foto: ATV

To što Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara na čelu sa Elmedinom Konakovićem samoinicijativno prepravlja listu kandidata za sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, koju je sačinilo Predsjedništvo BiH, prevazilazi okvire diplomatskog skandala, rekao je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

"To je direktni napad na ustavni poredak i oduzimanje ustavnih ingerencija Predsjedništvu BiH, koje je jedina Ustavom ovlaštena institucija za vođenje spoljne politike", ukazao je Košarac.

U svakoj normalnoj i uređenoj državi, dodao je, ministar i njegovi saradnici bili bi odmah uhapšeni i krivično gonjeni.

"Kad ovako nešto radi Predsjedništvu BiH, šta tek radi diplomatama po ambasadama... Svaki dan njegovog ostanka u ministarskoj stolici je direktna i nepopravljiva šteta za BiH. Niti ima države, niti Ustava, niti spoljne politike", istakao je Košarac.

Teško zemlji, kaže on, u kojoj tužilaštva tuže, a sudovi sude po nametnutim zakonima jednog stranca, a prstom ne mrdaju na ovakve napade na ustavni poredak i teške zloupotrebe službenog položaja.

Mediji su objavili stenogram sa poslednje sjednice Predsjedništva BiH na kojoj se raspravljalo o procesu imenovanja sudije iz BiH u Evropski sud za ljudska prava u Strazburu tokom koje je savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva Šahbaz Džihanović iznio informacije koje dovode u pitanje legitimitet cijelog procesa izbora sudije.

Prema pisanju medija, u stenogramu se citira Džihanović da je na sjednici Predsjedništva 1. aprila rekao da ima dokaze da je sekretar Ministarstva inostranih poslova tražio od Sekretarijata Predsjedništva da mu se dostavi izvještaj u "vord" statusu i da je izvještaj komisije precrtavan, odnosno nije vjerodostojno dostavljen Savjetu Evrope, prenosi Srna.

Pročitajte više

Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере

BiH

Košarac: Opasna Konakovićeva praksa

2 d

0
Сташа Кошарац

Ekonomija

Košarac: Rusija odobrila uvoz jabuka i krušaka iz Republike Srpske

5 d

0
Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac otkazao učešće na sajmu zbog prisustva Šmita

1 sedm

1
Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере

BiH

Košarac: Nikada nećemo podržati bilo kakvo rješenje o finansiranju BHRT-a

1 sedm

3

Više iz rubrike

Дојава о експлозивним направама у школама!

BiH

Dojava o eksplozivnim napravama u školama!

3 h

0
Кристијан Шмит излази из аута и хода.

BiH

Ko bi poslije Šmita mogao u OHR?

17 h

2
Лого парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

BiH

Propale obje sjednice Doma naroda

17 h

1
Лед прекрио улице Бихаћа. Невријеме у Бихаћу.

BiH

Žestoko nevrijeme pogodilo Bihać: Uništeno više desetina automobila

21 h

0

  • Najnovije

13

02

Dodik: Republika Srpska faktor dogovora; Održan uspješan i opsežan sastanak

13

00

Korumpiranom inspektoru iz Banjaluke potvrđena presuda

12

56

Darko Elez pušten iz zatvora kao slobodan čovjek!

12

48

Dodik o navodima da Kristijan Šmit odlazi

12

35

Milinković: CIK korigovao tender za 8 miliona u toku otvorenog postupka

