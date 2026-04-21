Dojava o eksplozivnim napravama u školama!

Autor:ATV
Komentari:0
Dojava o postavljenim eskplozivnim napravama u svim školama na području Tuzlanskog kantona stigla je jutros u policiju.
Dojava je upućena na mejl Uprave policije kantonalnog MUP-a, a evakuacija će uslijediti da bi se mogao obaviti kontradiverzioni pregled.
Radi se na identifikaciji pošiljaoca mejla, saopštila je Uprava policije kantonalnog MUP-a.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
4 h0
Hronika
14 h0
Hronika
15 h0
Hronika
16 h0
Najnovije
13
02
13
00
12
56
12
48
12
35
Trenutno na programu