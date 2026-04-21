Dojava o eksplozivnim napravama u školama!

Dojava o postavljenim eskplozivnim napravama u svim školama na području Tuzlanskog kantona stigla je jutros u policiju.

Dojava je upućena na mejl Uprave policije kantonalnog MUP-a, a evakuacija će uslijediti da bi se mogao obaviti kontradiverzioni pregled.

Radi se na identifikaciji pošiljaoca mejla, saopštila je Uprava policije kantonalnog MUP-a.