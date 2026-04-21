Od kontrola uvoza u budžet Srpske uplaćeno 1,4 miliona KM

U budžet Republike Srpske od kontrola uvoza je uplaćeno 1.442.200 KM, a zabranjen je uvoz 10 pošiljki, saopšteno je iz republičkog Inspektorata.

Inspektori su u prvom kvartalu u spoljnotrgovinskom nadzoru prilikom uvoza izvršili 31.047 kontrola pošiljki različitih vrsta roba hrane, sjemena, sadnog materijala, predmeta opšte upotrebe, tečnih naftnih goriva.

Za potrebe laboratorijskog ispitivanja uzeto je 1.548 uzoraka, od čega je kod 10 pošiljki utvrđeno da ne ispunjavaju propisane parametre, zbog čega je zabranjen njihov uvoz.

U 13 inspekcijskih sektora u unutrašnjem prometu izvršeno je 6.637 kontrola, dok su u 1.863 kontrole ili 28 odsto slučajeva utvrđeni propusti u radu kontrolisanih privrednih subjekata.

Po tom osnovu izrečene su 962 upravne mjere radi otklanjanja utvrđenih propusta, od čega je 100 mjera zabrane, koje su se odnosile na zabranu obavljanja neregistrovane d‌jelatnosti, upotrebe neverifikovanih mjerila, prometa nepotpuno deklarisane robe.

Zbog počinjenih prekršaja izdato je 1.118 prekršajnih naloga u vrijednosti od 2.106.050 KM.

Značajan dio kapaciteta utrošen je na postupanje po prijavama građana, te drugih organa i pravnih lica, po kom osnovu su izvršene 1.754 vanredne kontrole, od čega je 32 odsto bilo osnovano i sa utvrđenim nepravilnostima.

Po osnovu ugovora o radu kontrolisano je 4.100 radnika zatečenih na radu kod poslodavca, od čega 57 radnika nije imalo zaključen ugovor o radu i nisu bili prijavljeni na obavezne vidove osiguranja.

Oduzeto je i 290 metara kubnih šumskih drvnih sortimenata čija se vrijednost procjenjuje na 27.973 KM.

Šumski drvni sortimenti su oduzeti na postrojenjima za primarnu preradu drveta i u prometu, jer je kontrolama utvrđeno da nisu žigosani, obrojčeni, ili nedostaju prateći otpremni iskazi, što ukazuje na to da je riječ o bespravnoj sječi.

Zbog isteklog roka upotrebe, izmijenjenih senzornih svojstava, te neadekvatnih deklaracija, uništeno je oko 2.480 kilograma prehrambenih namirnica mesa, proizvoda od mesa, osvježavajućih pića, konditorskih i mliječnih proizvoda.

Za potrebe kontrole kvaliteta tečnih naftnih goriva u maloprodaji uzeto je 377 uzoraka za laboratorijsku analizu, od čega su u tri slučaja utvrđena odstupanja, preno Srna