Logo
Large banner

Mogao bi dostići rekordne cijene: Kada treba kupovati pelet?

Autor:

ATV
21.04.2026 08:04

Komentari:

0
Foto: ATV

Pred novu sezonu grijanja stižu upozorenja – pelet bi u BiH mogao bi dostići rekordne cijene, a ne isključuju se ni nestašice. Šta stoji iza ovih najava, koliko će građani morati izdvojiti za ogrev i da li je vrijeme za kupovinu već sada?

Predstavnik proizvođača peleta u BiH Goran Ivanović rekao je za RTRS da postoje problemi sa sirovinom, ali da peleta ima dovoljno.

- Cijene su pristojne, ali najavljuje se pritisak na cijene zbog energetske krize u EU - rekao je Ivanović.

Istakao je da je najbolje početi nabavljati pelet odmah, jer se ne zna šta će biti u budućnosti.

- Može doći i do nestašice, jer kako sam rekao, postoje problemi sa sirovinom - izjavio je on.

Naglasio je da građani ne trebaju čekati.

- Kada kupite na vrijeme, možete birati i kvalitet. Kasnije uglavnom bude dostupan samo loš kvalitet - izjavio je Ivanović.

Komentarisao je i tržište.

- Preko 90 odsto je domaće tržište, a izvoz nije značajan - jasan je Ivanović.

Najavio je i razgovore sa predstavnicima Šuma Srpske.

- Razgovaraćemo o pitanju sirovine - dodao je Ivanović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner