Mogao bi dostići rekordne cijene: Kada treba kupovati pelet?

Autor:ATV
Komentari:0
Pred novu sezonu grijanja stižu upozorenja – pelet bi u BiH mogao bi dostići rekordne cijene, a ne isključuju se ni nestašice. Šta stoji iza ovih najava, koliko će građani morati izdvojiti za ogrev i da li je vrijeme za kupovinu već sada?
Predstavnik proizvođača peleta u BiH Goran Ivanović rekao je za RTRS da postoje problemi sa sirovinom, ali da peleta ima dovoljno.
- Cijene su pristojne, ali najavljuje se pritisak na cijene zbog energetske krize u EU - rekao je Ivanović.
Istakao je da je najbolje početi nabavljati pelet odmah, jer se ne zna šta će biti u budućnosti.
- Može doći i do nestašice, jer kako sam rekao, postoje problemi sa sirovinom - izjavio je on.
Naglasio je da građani ne trebaju čekati.
- Kada kupite na vrijeme, možete birati i kvalitet. Kasnije uglavnom bude dostupan samo loš kvalitet - izjavio je Ivanović.
Komentarisao je i tržište.
- Preko 90 odsto je domaće tržište, a izvoz nije značajan - jasan je Ivanović.
Najavio je i razgovore sa predstavnicima Šuma Srpske.
- Razgovaraćemo o pitanju sirovine - dodao je Ivanović.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zanimljivosti
1 h0
Društvo
1 h0
Svijet
1 h0
Društvo
1 h0
Ekonomija
12 h0
Ekonomija
12 h0
Ekonomija
18 h1
Ekonomija
1 d0
Najnovije
08
56
08
56
08
43
08
42
08
32
Trenutno na programu