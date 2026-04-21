Svijet sa više nuklearnih sila bio bi izuzetno opasan, evo i zašto

ATV
21.04.2026 07:33

Foto: Markus Distelrath/Pexels

Povećanje broja država koje posjeduju nuklearno oružje učinilo bi svijet mnogo opasnijim mjestom za život i takav scenario treba izbjeći, izjavio je generalni direktor Međunarodna agencija za atomsku energiju Rafael Grosi.

„Sve to me zabrinjava, jer smatram da bi svijet sa 20 ili više nuklearnih sila bio izuzetno opasan“, rekao je on, prenose mediji.

Grosi je moguću nuklearnu trku u naoružanju nazvao svojom „najgorom noćnom morom“.

„U jednom trenutku vidjećemo pukotinu u sistemu. Tada će početi lančana reakcija. To je veoma krhka situacija“, dodao je.

On je istakao da se trenutno u nekoliko zemalja Evrope, Male Azije i Dalekog istoka javno raspravlja o mogućnosti posedovanja nuklearnog oružja. Prema njegovim riječima, radi očuvanja međunarodne stabilnosti neophodno je spriječiti urušavanje režima neširenja nuklearnog oružja.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

