Načelnik vojske: Ruske snage nezadrživo se kreću ka dva ključna grada

21.04.2026 07:23

Foto: Tanjug / AP / Andriy Andriyenko

Načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov izjavio je da je Luganska Narodna Republika oslobođena i da se ofanziva odvija u svim pravcima.

Jedinice ruske vojske aktivno se kreću u pravcu Slavjanska i Kramatorska.

One se nalaze na 12, odnosno sedam kilometara od istočnih periferije tih gradova.

Gerasimov je bio u inspekciji jedinica grupe "Jug".

"U periodu mart-april ruska vojska je oslobodila 34 naselja i oko 700 kvadratnih kilometara teritorije", rekao je on.

Prema riječima Gerasimova, ukrajinska vojska pokušava da zaustavi ofanzivu ruskih snaga. U periodu februar-mart Ukrajinci su izgubili tri hiljade vojnika i više od 160 jedinica tehnike.

"Komanda ukrajinske vojske u pokušaju da sakrije neuspjehe u februaru i martu sprovodi informativnu kampanju, tvrdeći da je povratila 480 kvadratnih kilometara teritorije", naveo je Gerasimov, a prenosi Sputnjik.

