Zaharova: Zapad ne odustaje od planova podjele svijeta za svoje interese

Autor:ATV
Komentari:0
Zapadne zemlje nisu odustale od svojih planova da zauzmu ukrajinsku crnicu i rusku naftu i gas, kao i da podijele svijet kako bi odgovarao njihovim interesima, ocijenila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Zaharova je u intervjuu za TASS povodom Dana sjećanja na žrtve genocida nad sovjetskim narodom navela da Zapad ne odustaje od ideje da barem upravlja ukrajinskim i ruskim resursima i da proširi svoj uticaj na oblasti Centralne Azije, Južnog Kavkaza i tako dalje.
"To se odnosi na revanšizam, odnosno to je osveta koja će im omogućiti da pobijede upravo u ovoj podjeli svijeta, preraspodjeli svjetskih resursa za sebe", dodala je Zaharova.
Dan sjećanja na žrtve genocida nad sovjetskim narodom obilježava se sutra, 19. aprila.
Svijet
Ukrajinska crnica, poznata i kao černozem, predstavlja jedno od najplodnijih zemljišta na svijetu i pokriva oko četvrtine teritorije Ukrajine.
Ovo zemljište je izuzetno bogato humusom i fosfornim jedinjenjima, što ga čini ključnim resursom za poljoprivredu.
Ukrajina se zbog ovog zemljišta smatra "žitnicom Evrope" i jedan je od najvećih svjetskih izvoznika pšenice i kukuruza, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 d0
Svijet
1 sedm0
Svijet
1 sedm0
Svijet
5 d0
Svijet
52 min0
Svijet
53 min0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
21
03
20
58
20
54
20
48
20
33
Trenutno na programu