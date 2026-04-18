Logo
Large banner

Zaharova: Zapad ne odustaje od planova podjele svijeta za svoje interese

Autor:

ATV
18.04.2026 20:48

Komentari:

0
Захарова: Запад не одустаје од планова подјеле свијета за своје интересе
Foto: X

Zapadne zemlje nisu odustale od svojih planova da zauzmu ukrajinsku crnicu i rusku naftu i gas, kao i da podijele svijet kako bi odgovarao njihovim interesima, ocijenila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Zaharova je u intervjuu za TASS povodom Dana sjećanja na žrtve genocida nad sovjetskim narodom navela da Zapad ne odustaje od ideje da barem upravlja ukrajinskim i ruskim resursima i da proširi svoj uticaj na oblasti Centralne Azije, Južnog Kavkaza i tako dalje.

"To se odnosi na revanšizam, odnosno to je osveta koja će im omogućiti da pobijede upravo u ovoj podjeli svijeta, preraspodjeli svjetskih resursa za sebe", dodala je Zaharova.

Dan sjećanja na žrtve genocida nad sovjetskim narodom obilježava se sutra, 19. aprila.

Марија Захарова-07032026

Svijet

Zaharova: Međunarodni sud pravde postao mjesto pravnog rata

Ukrajinska crnica, poznata i kao černozem, predstavlja jedno od najplodnijih zemljišta na svijetu i pokriva oko četvrtine teritorije Ukrajine.

Ovo zemljište je izuzetno bogato humusom i fosfornim jedinjenjima, što ga čini ključnim resursom za poljoprivredu.

Ukrajina se zbog ovog zemljišta smatra "žitnicom Evrope" i jedan je od najvećih svjetskih izvoznika pšenice i kukuruza, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Marija Zaharova

Rusija

Zapad

Nafta

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

03

Njemačka na problemu! Sve manje kerozina

20

58

Zakon privlačnosti: U ljubavi i ratu sve je dozvoljeno!

20

54

Minić: Radovi na izgradnji dionice autoputa Bijeljina-Rača

20

48

20

33

Borac prokockao prednosti i remizirao sa Veležom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner