Zaharova: Moskva prati istragu o pokušaju miniranja gasovoda u Srbiji

Autor:

ATV
08.04.2026 19:17

Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Foto: Tanjug/AP

Moskva će svoju procjenu pokušaja miniranja gasovoda koji povezuje Srbiju i Mađarsku zasnivati na provjerenim činjenicama nakon završetka istrage nadležnih organa u Beogradu, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Trenutno, koliko razumijemo, srpske vlasti sprovode istragu o incidentu. Donijećemo zaključke kada se relevantni dokazi obrade i kada objave saznanja. Naravno, pažljivo pratimo akcije koje preduzimaju nadležni organi u Srbiji", navela je Zaharova.

Пумпа гориво

Društvo

Primirje na Bliskom Istoku obara cijene na benzinskim pumpama u Srpskoj

Ona je istakla da su ciljani napadi na energetsku infrastrukturu postali obilježje kijevskog režima.

"Ovo možda daje odgovor na pitanje koje interesuje mnoge u Srbiji - političare, javne ličnosti, kao i obične građane - ko bi mogao da stoji iza ovoga i zašto je to pokušao", dodala je Zaharova.

(SRNA)

Pročitajte više

Полиција аутомобил

Hronika

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

13 h

0
Игор Додик, организациони секретар СНСД-а

Republika Srpska

Igor Dodik: Sve više radimo na promociji srpskog naroda i Republike Srpske u svijetu

13 h

13
Кугла

Svijet

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

13 h

0
Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.

Svijet

Hormuški moreuz ponovo zatvoren: Iran uputio prijetnje

13 h

0

Više iz rubrike

Кугла

Svijet

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

13 h

0
Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.

Svijet

Hormuški moreuz ponovo zatvoren: Iran uputio prijetnje

13 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Obustava tranzita nafte - predstava Brisela i Kijeva

13 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp otkrio ko ide na pregovore sa Iranom

13 h

0

