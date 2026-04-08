Zaharova: Moskva prati istragu o pokušaju miniranja gasovoda u Srbiji

Moskva će svoju procjenu pokušaja miniranja gasovoda koji povezuje Srbiju i Mađarsku zasnivati na provjerenim činjenicama nakon završetka istrage nadležnih organa u Beogradu, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
"Trenutno, koliko razumijemo, srpske vlasti sprovode istragu o incidentu. Donijećemo zaključke kada se relevantni dokazi obrade i kada objave saznanja. Naravno, pažljivo pratimo akcije koje preduzimaju nadležni organi u Srbiji", navela je Zaharova.
Ona je istakla da su ciljani napadi na energetsku infrastrukturu postali obilježje kijevskog režima.
"Ovo možda daje odgovor na pitanje koje interesuje mnoge u Srbiji - političare, javne ličnosti, kao i obične građane - ko bi mogao da stoji iza ovoga i zašto je to pokušao", dodala je Zaharova.
(SRNA)
