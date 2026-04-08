Tramp otkrio ko ide na pregovore sa Iranom

Autor:ATV
Komentari:0
Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da će se pregovori sa Iranom u Pakistanu održati "vrlo brzo", ali da američki potpredsjednik Džej Di Vens možda neće da prisustvuje sastanku iz bezbjednosnih razloga.
"Imaćemo Stiva Vitkofa, Džareda Kušnera, Džej Dija, a možda ne i njega, ne znam. Postavlja se pitanje bezbjednosti", rekao je Tramp za Njujork post.
Region
Slovenačka televizija izvještavala o posjeti Donalda Trampa Mlađeg Banjaluci (VIDEO)
U utorak kasno uveče postignut je sporazum o dvonedjeljnom primirju uz posredstvo pakistana, koji predlaže da se mirovni pregovori održe već u petak, 10. aprila.
Sukob SAD i Izraela i Irana počeo je 28. februara i trajao je 39 dana.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
52 min0
Nauka i tehnologija
55 min0
Republika Srpska
1 h0
Region
1 h0
Najnovije
Najčitanije
19
14
19
03
19
00
18
58
18
53
Trenutno na programu