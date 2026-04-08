Tramp otkrio ko ide na pregovore sa Iranom

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da će se pregovori sa Iranom u Pakistanu održati "vrlo brzo", ali da američki potpredsjednik Džej Di Vens možda neće da prisustvuje sastanku iz bezbjednosnih razloga.

"Imaćemo Stiva Vitkofa, Džareda Kušnera, Džej Dija, a možda ne i njega, ne znam. Postavlja se pitanje bezbjednosti", rekao je Tramp za Njujork post.

U utorak kasno uveče postignut je sporazum o dvonedjeljnom primirju uz posredstvo pakistana, koji predlaže da se mirovni pregovori održe već u petak, 10. aprila.

Sukob SAD i Izraela i Irana počeo je 28. februara i trajao je 39 dana.