Natjerao mladu majku da oduzme sebi život: Evo koliku kaznu je dobio

ATV
08.04.2026 17:37

Foto: cottonbro studio/Pexels
Foto: cottonbro studio/Pexels

Muškarac Altin Čoku, koji je prije zločina često bio aktivan na društvenoj mreži TikTok, a koji je 2024. godine natjerao Sibelu Abedini, majku dvogodišnjeg djeteta, na samoubistvo, osuđen je na 6 godina zatvora.

Prema izvještajima, juče je sud u Tirani, nakon analize sudskog spisa, odlučio da proglasi Altina Čokua krivim i osudi ga na 6 godina zatvora.

Njega je tužilaštvo u Tirani optužilo za dva krivična dela, kao što su "izazivanje samoubistva" i "praćenje", dok je tužilac u ovom slučaju, Drini Pali, zatražio od suda da Altina Čokua osudi na 9 godina zatvora. Ali je optužba za "praćenje" odbačena, te je osuđen na 6 godina zatvora.

Takođe, tokom istrage i suđenja u ovom slučaju, dokazano je da je objavljivanjem intimne fotografije na TikToku, Altin Čoku izazvao anksioznost i depresiju, što je dovelo do samoubistva majke maloljetnog djeteta.

Iskoristio intiman trenutak za gnusne akte

Prema istražnom dosijeu, Sibela Abedini je imala intimni odnos sa osuđenim Altinom Čokuom, prilikom čega je osuđeni napravio nekoliko intimnih fotografija svojim telefonom, nakon čega ih je objavio na TikToku.

Kada je Sibela Abedini vidjela svoju intimnu fotografiju (koja se nalazila na mobilnom telefonu optuženog) objavljenu na pomenutoj društvenoj mreži, veoma je loše reagovala i, kako se ispostavilo, rekla optuženom da će sebi oduzeti život.

U međuvremenu, otkrivena je i posljednja poruka koju je Sibela Abedini poslala optuženom Altinu Čokuu, a koja glasi:

"Kunem se Bogom, uništilo me je kao čovjeka sve to – ta noć puna anksioznosti i stresa me je pretvorila u pola čovjeka. Šta je ovo, šta se dešava? Već neko vrijeme ne pijem lijekove zbog te proklete fotografije, ali sada sam ponovo počela. Vidim, kunem se Bogom, kao da je zapisano za mene da ostavim dijete bez majke, da umrem… jer za dijete se ne kune lažno. Izgleda da je odlučeno – zbog jedne fotografije da mi dijete ostane siroče…"

Nakon ove poruke, mlada žena je počinila teško djelo i oduzela sebi život.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

presuda

Samoubistvo

Tirana

Albanija

Kazna

