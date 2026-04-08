Kod državljanke BiH pronađen nož u ručnom prtljagu

08.04.2026 17:07

Путници на аеродрому.
Foto: Pixabay

Tokom uskršnjih praznika, njemačka Savezna policija pojačala je kontrolu putnika i za svega tri dana je konfiskovala nekoliko komada oružja i opasnih predmeta na aerodromu Keln/Bon.

Službenici bezbjednosti putnika u avionskom saobraćaju otkrili su predmete u ručnom prtljagu putnika.

Među prvima koji su razotkriveni bila je 35-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine, kod koje je u torbici pronađeno “hladno oružje”. Naime, kako prenose mediji, ona je putovala za Antaliju, a tokom kontrole prtljaga koji je unosila sa sobom u avion pronađen je nož, koji joj je oduzet na licu mjesta.

Nije znala objasniti zašto je nož ponijela sa sobom.

Kako su prenijeli mediji, protiv nje će biti pokrenut krivični postupak zbog kršenja njemačkog Zakona o naoružanju.

(Crna-Hronika)

