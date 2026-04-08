Prvi brodovi prošli kroz Hormuški moreuz

Svega nekoliko sati nakon što je Iran, u okviru sporazuma o primirju, pristao na ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, zabilježen je prolazak prvih trgovačkih brodova.

Pomorska agencija MarineTraffic saopštila je da su dva plovila već uspješno prešla ovaj strateški važan moreuz, što potvrđuje da se dogovor o deblokadi počeo primjenjivati na terenu.

Prema podacima objavljenim na platformi Iks (X), prvi brod koji je probio blokadu bio je „Dejtona Bič“ (Daytona Beach), pod liberijskom zastavom. On je luku Bandar Abas (Bandar Abbas) napustio rano jutros u 05:28 UTC, a moreuz je prešao u 06:59 UTC.

Ubrzo nakon njega, u 08:44 UTC, moreuz je prešao i grčki brod za rasuti teret „En-Džej Ert“ (NJ Earth).

Signal stabilizacije globalnog tržišta

Prolazak ovih brodova predstavlja prvi opipljiv dokaz da Teheran poštuje preuzete obaveze iz pregovora vođenih uz posredovanje Pakistana. Hormuški moreuz je najvažnija svjetska energetska arterija kroz koju prolazi petina ukupne svjetske nafte, te je njegova blokada izazvala nagli skok cijena i strah od globalnog ekonomskog kolapsa.

Iako je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) ranije izjavio da će prolazak biti dozvoljen brodovima koji djeluju „u koordinaciji s iranskim oružanim snagama“, uspješan prolazak grčkog i liberijskog broda sugeriše da se pomorski saobraćaj postepeno normalizuje.

Posmatrači i pomorske agencije nastavljaju pomno pratiti situaciju, dok se u petak očekuje nastavak pregovora u Pakistanu, gdje će se definisati dugoročni okviri bezbjednosti plovidbe u ovom regionu.

(N1)