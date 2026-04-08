Juniori Borca srušili Nimburk

Autor:Nikola Lučić
Komentari:0
Košarkaši Borca ostvarili su prvu pobjedu u svojoj uvodnoj utakmici na turniru juniorske Lige šampiona u Laktašima protiv češkog Nimburka rezultatom 75:68.
Crveno-plavi odigrali su sjajno u ključnim trenucima i uspjeli da nadoknade i zaostatak od 10 poena.
Banjalučane je predvodio Danilo Smiljanić sa 24 poena, dok je za Nimburk 17 poena ubacio Krištof Davidek.
Borac će protiv belgijskog Ostendea u narednom meču imati priliku da izbori plasman u polufinale.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu