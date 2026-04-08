Juniori Borca srušili Nimburk

Nikola Lučić
08.04.2026 14:42

Јуниорска селекција кошаркашког клуба Борац позира на такмичењу јуниорске Лиге шампиона у Лакташима, 8. априла 2026. године
Košarkaši Borca ostvarili su prvu pobjedu u svojoj uvodnoj utakmici na turniru juniorske Lige šampiona u Laktašima protiv češkog Nimburka rezultatom 75:68.

Crveno-plavi odigrali su sjajno u ključnim trenucima i uspjeli da nadoknade i zaostatak od 10 poena.

Banjalučane je predvodio Danilo Smiljanić sa 24 poena, dok je za Nimburk 17 poena ubacio Krištof Davidek.

Borac će protiv belgijskog Ostendea u narednom meču imati priliku da izbori plasman u polufinale.

KK Borac

FIBA Liga šampiona

Laktaši

pobjeda

KK Nimburk

Više iz rubrike

Бајерн Минхен - Реал Мадрид Лига шампиона

Fudbal

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

19 h

0
ФК Црвена звезда у мају организује фудбалски камп у Зворнику

Fudbal

"Ostvari svoje snove": FK Crvena zvezda u maju organizuje fudbalski kamp u Zvorniku

20 h

0
Мирчеа Луческу хитно пребачен у болницу

Fudbal

Mediji: Preminula legenda evropskog fudbala Mirčea Lučesku

22 h

0
Умро Томислав Чеда Јевтић

Fudbal

Umro Tomislav Čeda Jevtić

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

03

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

18

58

Centralne vijesti, 08.04.2026.

18

53

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

18

45

Hormuški moreuz ponovo zatvoren: Iran uputio prijetnje

18

39

Orban: Obustava tranzita nafte - predstava Brisela i Kijeva

