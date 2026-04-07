Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

Fudbaleri Bajerna napravili su "brejk" u Madridu i slavili protiv Reala u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona rezultatom 2:1.

Od početka je u Madridu komandovao Bajern, ali je prvi zaprijetio Real preko Vinisijusa - šutirao je neprecizno. Pokušao je i Embape, Manuel Nojer je bio siguran.

Njemački golman je bio na visini zadatka tokom prvih pola sata igre, te odolijevao svim naletima domaćina. Sve to je stvorilo šansu na drugoj strani, Gnabri je presjekao loptu i našao se ispred Lunjina, koji je odlično odreagovao i odbranio.

Sve je to bila uvertira za 41. minut, kada je Gnabri na sjajan način uposlio Luisa Dijasa, kojem je ostao lakši dio posla i doveo do vođstva Bajern.

Tek što je počelo drugo poluvrijeme, Hari Kejn je gađao sa ivice kaznenog prostora i pogodio za 2:0, te je Real već poslije 46 minuta bio u podređenom položaju i ekipa koja ozbiljno kaska za Bavarcima.

Real se vratio u život pred revanš golom Kilijana Embapea u 74. minutu.

U Lisabonu je prvi pokušao Sporting, u osmom minutu je pokušao Arauho, koji se ubacio na pravo mjesto i šutirao, ali je Raji pomogao okvir gola. Isti igrač je samo 60 sekundi kasnije pokušao, ali je ovog puta lopta otišla preko gola.

Fudbaleri Arsenala savladali su Sporting u samoj završnici rezultatom 1:0.

Ipak, počeo je potom Arsenal da dođe do pogotka, poslije kornera je bio veoma blizu cilja, Rui Silva je spriječio to i loptu skrenuo u korner.

Dogodila se i nesrećna situacija za Portugalce, ali za revanš, jer je javnu opomenu dobio napadač Luis Suarez, koji neće moći da pomogne timu u Londonu. Za kraj prvog poluvremena je probao Martin Edegard, međutim, lak je to bio posao za golmana Sportinga.

Arsenalu je u nastavku poništen gol Zubimendija, ali je u samoj završnici utakmice, tačnije u 91. minutu Kai Haverc donio pobjedu londonskom timu.

(Telegraf)