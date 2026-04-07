Logo
Large banner

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

Autor:

ATV
07.04.2026 23:15

Komentari:

0
Бајерн Минхен - Реал Мадрид Лига шампиона
Foto: Tanjug/AP Photo/Jose Breton

Fudbaleri Bajerna napravili su "brejk" u Madridu i slavili protiv Reala u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona rezultatom 2:1.

Od početka je u Madridu komandovao Bajern, ali je prvi zaprijetio Real preko Vinisijusa - šutirao je neprecizno. Pokušao je i Embape, Manuel Nojer je bio siguran.

Njemački golman je bio na visini zadatka tokom prvih pola sata igre, te odolijevao svim naletima domaćina. Sve to je stvorilo šansu na drugoj strani, Gnabri je presjekao loptu i našao se ispred Lunjina, koji je odlično odreagovao i odbranio.

Sve je to bila uvertira za 41. minut, kada je Gnabri na sjajan način uposlio Luisa Dijasa, kojem je ostao lakši dio posla i doveo do vođstva Bajern.

Tek što je počelo drugo poluvrijeme, Hari Kejn je gađao sa ivice kaznenog prostora i pogodio za 2:0, te je Real već poslije 46 minuta bio u podređenom položaju i ekipa koja ozbiljno kaska za Bavarcima.

Real se vratio u život pred revanš golom Kilijana Embapea u 74. minutu.

U Lisabonu je prvi pokušao Sporting, u osmom minutu je pokušao Arauho, koji se ubacio na pravo mjesto i šutirao, ali je Raji pomogao okvir gola. Isti igrač je samo 60 sekundi kasnije pokušao, ali je ovog puta lopta otišla preko gola.

Fudbaleri Arsenala savladali su Sporting u samoj završnici rezultatom 1:0.

Ipak, počeo je potom Arsenal da dođe do pogotka, poslije kornera je bio veoma blizu cilja, Rui Silva je spriječio to i loptu skrenuo u korner.

Dogodila se i nesrećna situacija za Portugalce, ali za revanš, jer je javnu opomenu dobio napadač Luis Suarez, koji neće moći da pomogne timu u Londonu. Za kraj prvog poluvremena je probao Martin Edegard, međutim, lak je to bio posao za golmana Sportinga.

Arsenalu je u nastavku poništen gol Zubimendija, ali je u samoj završnici utakmice, tačnije u 91. minutu Kai Haverc donio pobjedu londonskom timu.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Fudbal

FK Crvena zvezda u maju organizuje fudbalski kamp u Zvorniku

4 h

0
Fudbal

Mediji: Preminula legenda evropskog fudbala Mirčea Lučesku

6 h

0
Fudbal

Umro Tomislav Čeda Jevtić

15 h

0
Fudbal

Nezapamćen skandal: Huligani utrčali na teren i tukli igrače Slobode

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner