Nezapamćen skandal: Huligani utrčali na teren i tukli igrače Slobode

ATV
06.04.2026 17:39

Туча на мечу Слобода - Ветерник, хулигани тукли играче
Foto: Screenshot

Nevjerovatan haos dogodio se na utakmici između Slobode Donji Tovarnik i Veternika u 20. kolu Srpske lige Vojvodina, gdje su huligani gostujućeg tima uletjeli na teren u završnici utakmice i napali igrače i trenera domaćeg tima.

Nestvarno, ali meč u Ogaru nije prekinut, već je poslije incidenta koji je potrajao dvadesetak minuta, meč nastavljen i priveden kraju.

Incident se dogodio u finišu meča pri rezultatu 1:1, kada su navijači Veternika uletjeli na teren i počeli da tuku koga su stigli na terenu.

Pokušaj ubistva u Banjaluci, oglasilo se Tužilaštvo

Maskirani huligani uletjeli su na teren i udarali igrače protivničkog tima, a nisu se obazirali ni na pokušaje svojih igrača da smire situaciju.

Na Instagramu se pojavio i snimak incidenta i kako su navijači Veternika uletjeli na teren i tukli igrače Slobode iz Donjeg Tovarnika.

Na kraju je meč nastavljen i Veternik je slavio golom u 17. minutu nadoknade.

Sloboda se oglasila putem svog zvaničnog sajta, objavila je i fotografije upada navijača na teren.

"Juče je, nažalost, fudbal pao u drugi plan. Igrači, stručni štab i uprava Fudbalskog kluba Sloboda bili su izloženi napadu od strane huligana iz Veternika, a scene koje su se dogodile na terenu nemaju mesto nigdje, a posebno ne na sportskim borilištima", naveli su i dodali:

Porodično slavlje preraslo u haos: Policajci satima intervenisali

"FK Sloboda najoštrije osuđuje svaki vid nasilja i veruje da sport mora da ostane prostor fer-pleja, poštovanja i dostojanstva. Nadamo se da će Fudbalski savez Vojvodine reagovati na pravi način i zaštiti kako Slobodu, tako druge klubove".

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

huligani

Tuča

Navijači

Srbija

