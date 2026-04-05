Skandal na pomolu: Meč Prve lige Srbije označen kao rizičan, nalazi se pod pojačanim nadzorom

Susret 30. kola Prve lige Srbije između Borca 1926 i Loznica označen je kao rizičan zbog naglih promjena na kladioničarskom tržištu i nalazi se pod pojačanim nadzorom.

Neposredno pred utakmicu registrovan je veliki pad kvote na pobedu domaćina – sa 2.35 na približno 1.20. Istovremeno, na pojedinim platformama uplate na ovaj ishod bile su privremeno onemogućene. Takvi trendovi aktivirali su protokol za praćenje regularnosti, pa je meč svrstan u tzv. „crvenu zonu“.

Prema dostupnim informacijama, oba kluba su na vrijeme obaviještena da će utakmica biti pod posebnom prismotrom. Utakmica nema takmičarski značaj u borbi za plasman. Loznica je već obezbijedila mjesto u plej-ofu, dok će Borac 1926 sezonu nastaviti u plej-autu.

Svi susreti posljednjeg kola pred podjelu lige igraju se u nedjelju od 15 časova.

