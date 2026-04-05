Logo
Large banner

Skandal na pomolu: Meč Prve lige Srbije označen kao rizičan, nalazi se pod pojačanim nadzorom

Autor:

ATV
05.04.2026 17:50

Komentari:

0
Скандал на помолу: Меч Прве лиге Србије означен као ризичан, налази се под појачаним надзором
Foto: ATV

Susret 30. kola Prve lige Srbije između Borca 1926 i Loznica označen je kao rizičan zbog naglih promjena na kladioničarskom tržištu i nalazi se pod pojačanim nadzorom.

Neposredno pred utakmicu registrovan je veliki pad kvote na pobedu domaćina – sa 2.35 na približno 1.20. Istovremeno, na pojedinim platformama uplate na ovaj ishod bile su privremeno onemogućene. Takvi trendovi aktivirali su protokol za praćenje regularnosti, pa je meč svrstan u tzv. „crvenu zonu“.

Prema dostupnim informacijama, oba kluba su na vrijeme obaviještena da će utakmica biti pod posebnom prismotrom. Utakmica nema takmičarski značaj u borbi za plasman. Loznica je već obezbijedila mjesto u plej-ofu, dok će Borac 1926 sezonu nastaviti u plej-autu.

Svi susreti posljednjeg kola pred podjelu lige igraju se u nedjelju od 15 časova.

(Sportal)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

fudbalski meč

Prva liga Srbije

kladionica

skandal

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

35

Dnevni horoskop za ponedjeljak: Ovnovima se puni novčanik, Bikovi upoznaju srodnu dušu

07

35

Dojava o bombi u banjalučkoj Gimnaziji

07

34

Luka Dončić hitno napustio Ameriku i traži spas u Evropi

07

26

Taktičko pokazni zbor MUP-a na Trgu Krajine u Banjaluci

07

23

Berze u strahu od ultimatuma koji je Bijela kuća izdala Iranu: Cijene nafte rastu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner