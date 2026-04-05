Naučnici stvorili „neurorobote“ od ćelija žabe

05.04.2026 17:07

Животиња жаба
Foto: pexels/Klub Boks

Naučnici Univerziteta Tafts i Instituta Rais napravili su biološke "neurorobote" koristeći ćelije afričke žabe koje pokazuju znakove osnovnog "ponašanja" i električne aktivnosti u mrežama neuronskih ćelija, navodi se u novoj studiji.

Autori ističu da ovo otkriće može da pomogne pri razvoju terapija za regenerativnu medicinu mozga.

Eksperiment je započet 2020. godine kada su istraživači sa Univerziteta Tafts stvorili prve "neurobote" od ćelija žabe, sposobne da se samostalno kreću, popravljaju oštećenja i okupljaju druge ćelije da formiraju nove strukture.

Naučnik sa Univerziteta Tafts, Majkl Levin, istakao je da su ove strukture "žive od samog početka jer su napravljene od već postojećih živih ćelija", prenose bliskoistični mediji.

U narednoj fazi istraživanja, naučnici su dodali neuronske ćelije što je rezultovalo entitetima sa novim ponašanjem i nazvanim "neuroroboti".

Da li će vještačka inteligencija zamijeniti i neke naučnike?

Mikroskopska ispitivanja pokazala su da su razvili prave osobine nervnog sistema, uključujući aksonalne i dendritske strukture, kao i proteine povezane sa sinapsama, a snimanje potvrdilo je električnu aktivnost neuronskih ćelija i formiranje primitivnih neuronskih mreža unutar "neurorobota".

Dodavanje neuronskih ćelija promijenilo je kretanje entiteta: neuroroboti su rasli više, bili aktivniji i pokazivali složenije obrasce kretanja u poređenju sa ne-neuronskim ksenobotima.

Testiranjem supstancom pentilen tetrazol, poznatom po efektima na moždanu aktivnost, istraživači su pokazali da neuronske mreže aktivno utiču na ponašanje ovih bioloških robota.

Glavni istraživač u Institutu Rais, dr Hala Futuat dodala je da ove studije pomažu u razumevanju rasta i regeneracije ćelija, omogućavajući razvoj terapija za kongenitalne poremećaje i regenerativnu medicinu mozga.

Dr Futuat je napomenula da su neuroroboti pokazali povećanu aktivnost gena vezanih za vid, uključujući one za formiranje sočiva i ćelija mrežnjače, što sugeriše mogućnost da svjetlosni stimulusi mogu da izazovu novo ponašanje u ovim entitetima.

(sputnik srbija)

