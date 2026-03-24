Ovo su naučnici otkrili u najstarijem ledu na svijetu!

Promjene klime kojima svjedočimo posljednjih decenija nisu samo posljedica efekta staklene bašte. Novi dokazi iz drevnih antarktičkih ledenih jezgara ukazuju na to da su na klimu na Zemlji uticali i drugi faktori u posljednja tri miliona godina.

Temperature okeana su možda imale veći uticaj na klimu nego efekat staklene bašte tokom određenih prelaznih perioda, tvrdi se u dva nova rada objavljena u časopisu "Nature", a prenosi "Science Alert".

Najstariji led na svijetu

Dva istraživačka tima analizirala su ledena jezgra izvađena iz Alan Hilsa, područja plavog leda na Antarktiku. Jezgra sadrže neke od najstarijih ledova na svijetu, a neka se procjenjuju da su stara čak šest miliona godina.

Područja plavog leda, koja čine samo oko jedan procenat antarktičkog ledenog pokrivača, dobila su ime po jakim vjetrovima koji oduvaju novi snijeg, ostavljajući stariji, glacijalni led izložen na površini. Region Alan Hilsa se nije značajno pomjerio horizontalno ili vertikalno, što ga čini jedinstvenim mjestom za uzorkovanje izuzetno starog leda.

Tajne zarobljene u ledu

Ledena jezgra pružaju jednu od najboljih prirodnih arhiva dugoročne klime Zemlje. Iako ne sadrže nužno potpun i kontinuiran zapis – jezgra Alan Hilsa, na primjer, imaju slojeve koji nisu hronološki poređani zbog načina na koji je led taložen – svaki sloj pruža uvid u klimatske uslove u vrijeme kada je formiran.

Savjeti Ako vam se u zamrzivaču nakuplja led, ubacite samo jednu namirnicu: Nestaće za tren

Određeni izotopi u ledu ukazuju na temperature okeana, nečistoće poput vulkanskog pepela otkrivaju izvore zagađenja vazduha, a sitni mehurići vazduha zarobljeni u ledu otkrivaju sastav atmosfere tokom miliona godina.

Hlađenje okeana i stabilni gasovi

Paleoklimatolog Sara Šeklton iz Okeanografskog instituta Vuds Hol predvodila je međunarodni tim koji je proučavao globalne temperature okeana tokom poslednja tri miliona godina. Merenjem rastvorenog ksenona i kriptona, plemenitih gasova koji se rastvaraju u morskoj vodi na različitim temperaturama, procenili su toplotu okeana.

Njihovi podaci ukazuju na to da se okean značajno ohladio pre oko 2,7 miliona godina, što se poklapa sa prelazom pliocena u pleistocen, kada se Zemlja postepeno premještala iz toplije u hladniju klimu, što je dovelo do formiranja glečera u velikim dijelovima sjeverne hemisfere.

Podaci takođe ukazuju na to da su prosječne temperature okeana ostale relativno stabilne tokom prelaza srednjeg pleistocena, još jedne promjene u glacijalnim ciklusima koja se dogodila pre 1,2 do 0,8 miliona godina.

Zagonetka prošlih promjena

Istovremeno, tim koji je predvodila geohemičar Džulija Marks-Peterson sa Državnog univerziteta Oregon otkrio je da su atmosferski nivoi ugljen-dioksida i metana bili uglavnom stabilni tokom posljednja tri miliona godina, analizirajući ista jezgra.

"Iako su paleoklimatske arhive iz antarktičkog plavog leda složene, naši zapisi pokazuju da se mjerenja gasova staklene bašte mogu protezati do kasnog pliocena, pružajući uvid u klimatski sistem Zemlje tokom perioda globalnog hlađenja i pada nivoa mora“, pišu Marks-Peterson i njen tim.

Klimatolog Erik Volf sa Univerziteta u Kembridžu piše u pratećem komentaru da ovo sugeriše da je rast ledenog pokrivača bio izuzetno osjetljiv na male promjene ugljen-dioksida ili da su promjene Zemljine klime u prošlosti možda bile vođene nečim drugim.

Rad Šeklton i njenih kolega, koji je otkrio razdvajanje između promijena temperature površine mora i prosječnih temperatura okeana, mogao bi da ponudi nove tragove za rješavanje ove zagonetke.

Ograničenja i buduća istraživanja

Razumevanje kako je Zemljina klima funkcionisala prije našeg uticaja je ključno ako želimo da stabilizujemo planetu. Međutim, postoje ograničenja u tumačenju ovih ledenih jezgara, objasnila je Šeklton u podkastu "Science Sessions".

"Ovi zapisi su još uvijek prilično novi i složeniji su za tumačenje od kontinuiranih ledenih jezgara sa kojima smo navikli da radimo", rekla je. "S obzirom na to koliko je led kompaktan, posebno najstariji, vjerovatno dobijamo prosjek glacijalnih i interglacijalnih ciklusa, tako da trenutno nismo u mogućnosti da proučavamo kako se klima razvijala tokom tih perioda. Šta tačno ovi zapisi bilježe, ili u kojoj mjeri predstavljaju prosjek glacijalnih u odnosu na interglacijalne uslove, još uvijek je otvoreno pitanje.“