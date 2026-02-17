Simbolika broja 17 koja ledi krv u žilama: Legendarnog Šabana Šaulić više puta "sahranjivali" na isti datum

Njegova supruga, Gordana Šaulić, nedavno je otkrila do sada nepoznat detalj da su Šabana, svega nekoliko puta prije tragične saobraćajne nesreće 17. februara 2019. godine, simbolično "sahranjivali", i to upravo na taj datum.

"Sahranjivali su ga u posljednjih par godina od tog događaja. Mi smo dva mjeseca prije toga bili u Londonu gdje su javili da je on stradao, saobraćajna nesreća, pa je on morao da se slika da demantuje jer je prodat koncert od hiljadu i po karata, ljudi ne vjeruju, pišu poginuo, neke slike automobila, mislim potpuno neka suluda jedna situacija tih par mjeseci. I non-stop su ga sahranjivali, stalno negdje prozivali da mu se nešto desilo, i on kaže: 'Šta je ovo, šta mi prizivaju smrt, šta se dešava više s narodom'. Tako da, eto poslije toga, taj datum taj 17. koji je inače njemu bio vrlo čudan, 17. januara je izboden u Beču, tog 17. novembra su isto javili da je stradao kad smo bili u Londonu i 17. februara eto to se i desilo", ispričala je Gordana u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

Inače, Gordana Šaulić je otvoreno pričala i o posljednjem susretu sa Šaban Šaulić, otkrivši kako je izgledao njihov rastanak pred putovanje na kojem se dogodila kobna saobraćajna nesreća.

"Sam njegov posljednji odlazak je bio veoma čudan. On je izašao iz kuće, stavio kofer u kola, pa ga izvadio i vratio se. Ja sam izašla, misleći da je nešto zaboravio, i tada sam mu rekla: 'Zašto se vraćaš, znaš da ne valja se vraćati'. On je samo stajao na pola dvorišta i rekao mi je: 'Samo gledam'.

Gledao je u kuću, pa u mene... Kada je ponovo krenuo, ja sam izašla do kapije da ga ispratim i to je bio taj trenutak kada sam ga posljednji put vidjela", rekla je Gordana.