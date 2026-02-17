Logo
Large banner

Simbolika broja 17 koja ledi krv u žilama: Legendarnog Šabana Šaulić više puta "sahranjivali" na isti datum

Izvor:

Mondo.rs

17.02.2026

18:40

Komentari:

0
Симболика броја 17 која леди крв у жилама: Легендарног Шабана Шаулић више пута "сахрањивали" на исти датум
Foto: Printscreen/Youtube

Danas se navršava sedam godina od tragične smrti kralja narodne muzike Šaban Šaulić, umjetnika čiji je prepoznatljiv glas obilježio čitave generacije, a čije su pjesme postale sastavni dio života miliona ljudi širom Balkana.

Njegova supruga, Gordana Šaulić, nedavno je otkrila do sada nepoznat detalj da su Šabana, svega nekoliko puta prije tragične saobraćajne nesreće 17. februara 2019. godine, simbolično "sahranjivali", i to upravo na taj datum.

"Sahranjivali su ga u posljednjih par godina od tog događaja. Mi smo dva mjeseca prije toga bili u Londonu gdje su javili da je on stradao, saobraćajna nesreća, pa je on morao da se slika da demantuje jer je prodat koncert od hiljadu i po karata, ljudi ne vjeruju, pišu poginuo, neke slike automobila, mislim potpuno neka suluda jedna situacija tih par mjeseci. I non-stop su ga sahranjivali, stalno negdje prozivali da mu se nešto desilo, i on kaže: 'Šta je ovo, šta mi prizivaju smrt, šta se dešava više s narodom'. Tako da, eto poslije toga, taj datum taj 17. koji je inače njemu bio vrlo čudan, 17. januara je izboden u Beču, tog 17. novembra su isto javili da je stradao kad smo bili u Londonu i 17. februara eto to se i desilo", ispričala je Gordana u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

Inače, Gordana Šaulić je otvoreno pričala i o posljednjem susretu sa Šaban Šaulić, otkrivši kako je izgledao njihov rastanak pred putovanje na kojem se dogodila kobna saobraćajna nesreća.

"Sam njegov posljednji odlazak je bio veoma čudan. On je izašao iz kuće, stavio kofer u kola, pa ga izvadio i vratio se. Ja sam izašla, misleći da je nešto zaboravio, i tada sam mu rekla: 'Zašto se vraćaš, znaš da ne valja se vraćati'. On je samo stajao na pola dvorišta i rekao mi je: 'Samo gledam'.

Gledao je u kuću, pa u mene... Kada je ponovo krenuo, ja sam izašla do kapije da ga ispratim i to je bio taj trenutak kada sam ga posljednji put vidjela", rekla je Gordana.

Podijeli:

Tagovi :

Šaban Šaulić

udes

tragedija

Pjevač

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јана о стравичној сцени на наступу са Шабаном: Газда тражио да стоје и да пјевају док је крвнички тукао кћерку

Scena

Jana o stravičnoj sceni na nastupu sa Šabanom: Gazda tražio da stoje i da pjevaju dok je krvnički tukao kćerku

6 d

0
Пјевачица 15 година била у вези са овим бизнисменом: "Вјеровала сам да ћу се удати за њега"

Scena

Pjevačica 15 godina bila u vezi sa ovim biznismenom: "Vjerovala sam da ću se udati za njega"

1 mj

0
Шабанова ћерка открила ко је све профитирао од његовог имена

Scena

Šabanova ćerka otkrila ko je sve profitirao od njegovog imena

1 mj

0
Александра Пријовић открила да и даље чува парфем који јој је купио Шабан Шаулић

Scena

Aleksandra Prijović otkrila da i dalje čuva parfem koji joj je kupio Šaban Šaulić

2 mj

0

Više iz rubrike

Сина Снежане Ђуришић тукли 4 сата: Испливали стравични детаљи насиља над Марком

Scena

Sina Snežane Đurišić tukli 4 sata: Isplivali stravični detalji nasilja nad Markom

2 h

0
Звијезда серије "Штребери" анонимно плаћа медицинске рачуне непознатим људима

Scena

Zvijezda serije "Štreberi" anonimno plaća medicinske račune nepoznatim ljudima

4 h

0
Мане Ћурувија Каспер о наводима да је писао Наташи Беквалац

Scena

Mina i Kasper pišu knjigu o svojoj ljubavi

6 h

0
Северина

Scena

Severina se utegla u kožu, fanovi primijetili neobičan detalj

7 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

30

Mladić iz BiH kupio kuću u Njemačkoj za 7.000 KM: U njoj našao bogatstvo

20

25

Negativni izvještaji finansijske revizije za Bijeljinu i Banjaluku

20

24

Vukanović nazvao Radojičića jeguljom, obračunavao se i sa poslanicima PDP-a

20

22

Uništen još jedan auto Bake Praseta, navodno ga platio 700.000 evra

20

14

Predmet protiv Debevca, Mehmedagića i Pijuka vodiće posebno odjeljenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner