Osvajači zlatnih medalja iz Poljske dobiće novac, stan i automobil

17.02.2026

19:49

Зимске олимпијске игре
Foto: Tanjug/AP Photo/Gregory Bull

Pored same medalje, neki osvajači zlata na Zimskim olimpijskim igrama mogu kući ponijeti skoro 800.000 evra ili se odvezti u potpuno novom automobilu.

Zimske olimpijske igre su u punom jeku, a Norveška dominira na tabeli medalja. Ali nekim sportistima zlato donosi više od slave i podijuma.

Prema CNBC-ju , pojedinačni osvajači zlatnih medalja iz Poljske dobijaju nagradni paket sličan onom u TV kvizu. Pored novčane nagrade od 750.000 zlota, odnosno preko 170.000 evra, navodno imaju pravo i na dvosoban stan i Tojotu Korolu.

A kada je riječ o automobilima, vrijedi pomenuti da Corolla Hybrid iz 2026. godine u Poljskoj košta 119.600 zlota, odnosno oko 27.300 evra. Pokreće ga hibridni motor od 1,8 litara od 140 KS, koji omogućava ubrzanje do 100 km/h za 9,3 sekunde. Prosječna potrošnja goriva je 4,4 l/100 km.

Трамп Доналд

Svijet

Mediji: Tramp planira da dođe u Milano ako američki hokejaši budu u finalu

Iako će novac i mjesto za život vjerovatno biti glavne motivacije za većinu sportista, teško je raspravljati se sa besplatnim automobilom. CNBC takođe izvještava da poljski pobjednici dobijaju nakit, sliku i vaučer za odmor, što zvuči kao zasluženi odmor nakon godina napornog treninga.

U vrijeme pisanja ovog teksta, Poljska ima četiri medalje, ali nijednu zlatnu.

Neke zemlje nude mnogo izdašnije nagrade. Singapur navodno isplaćuje čak 792.000 dolara za zlato, dok sportisti iz Hong Konga dobijaju 768.000 dolara. Malezija je treća sa 256.000 dolara, što je i dalje više nego dovoljno za Korolu i malo mira.

