Strahinja Erić 67. u sprintu na Zimskim olimpijskim igrama

10.02.2026

11:04

Смучарски савез Републике Српске
Foto: Smučarski savez Republike Srpske

Nordijski skijaš sa Pala, Strahinja Erić, osvojio je 67. mjesto u konkurenciji 95 takmičara u sprintu, klasičnim stilom, na Zimskim olimpijskim igrama u Kortini i Milanu.

Erić nije uspio da se plasira među 30 najboljih, koji nastavljaju nadmetanje u četvrtfinalu.

Najbolje vrijeme u kvalifikacijama imao je Norvežanin Johanes Hesflot Klabo.

Erić će u petak nastupiti i u kvalifikacijama trke na 10 kilometara. Dan ranije, na stazu stadiona Tesero Kros - kantri, izaći će u Teodora Delipara, takođe u trci na 10 kilometara.

