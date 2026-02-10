Strahinja Erić 67. u sprintu na Zimskim olimpijskim igrama

10.02.2026
11:04
Komentari:0
Nordijski skijaš sa Pala, Strahinja Erić, osvojio je 67. mjesto u konkurenciji 95 takmičara u sprintu, klasičnim stilom, na Zimskim olimpijskim igrama u Kortini i Milanu.
Erić nije uspio da se plasira među 30 najboljih, koji nastavljaju nadmetanje u četvrtfinalu.
Najbolje vrijeme u kvalifikacijama imao je Norvežanin Johanes Hesflot Klabo.
Erić će u petak nastupiti i u kvalifikacijama trke na 10 kilometara. Dan ranije, na stazu stadiona Tesero Kros - kantri, izaći će u Teodora Delipara, takođe u trci na 10 kilometara.
