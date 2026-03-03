Logo
Large banner

Let Dubai - Beograd bio najpraćeniji na svijetu

Izvor:

Telegraf

03.03.2026

07:49

Komentari:

0
Авион, лет
Foto: Pixabay/outsideclick

Avion iz Dubaija sa državljanima Srbije, koji je poletio juče tokom večernjih časova, sletio je u Beograd. Let iz Dubaija ka Beogradu nakon polijetanja aviona bio je najpraćeniji na svijetu, kako pokazuje Flight radar.

Skoro 42.000 ljudi pratilo je u jednom momentu ovaj let. Boing 737 sa srpskim državljanima iz Dubaija poletio je kasno sinoć za Beograd.

ILU-BEBA-140925

Društvo

Srpska bogatija za 20 beba

Boing 737 sletio je na Beogradski aerodrom u 3.40 po srednjeevropskom vremenu.

Prvi putnički avioni poletjeli su juče rano popodne po lokalnom vremenu sa aerodroma Abu Dabi nakon privremenog zatvaranja vazdušnog prostora usljed ratnih dejstava u regionu.

Podaci sa platformi za praćenje letova pokazuju da je prvi poletio Erbas A380 kompanije Etihad Arvejs ka Londonu. Ubrzo su uslijedila poletanja ka Amsterdamu, Parizu, Moskvi, Karačiju, Mumbaju, Islamabadu i Delhiju.

horoskop

Zanimljivosti

Početak sedmice donosi ubrzan tempo za jedan znak

Ovim letovima prethodilo je poletanje aviona Lufthansa Erbas A380 ka Minhenu, ali prema dostupnim informacijama u tom letu nije bilo putnika.

Letovi se trenutno preusmjeravaju tako da zaobilaze Persijski zaliv, trasama preko Saudijske Arabije u pravcu istoka, odnosno preko Omana i Omanskog zaliva za operacije ka zapadu.

Podijeli:

Tagovi :

avion

letovi

Dubai

Beograd

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Застава Црна Гора

Svijet

Crna Gora izdala hitno upozorenje za svoje državljane koji su na Bliskom istoku

2 h

0
Израел напао Техеран и Бејрут

Svijet

Izrael pokrenuo talas istovremenih napada na Teheran i Bejrut

2 h

0
Израел Иран напад

Svijet

U toku evakuacija srpskih državljana iz Izraela

2 h

0
Уништене зграде у Техерану

Svijet

Dva iranska drona pogodila američku ambasadu u Rijadu

3 h

0

Više iz rubrike

Застава Црна Гора

Svijet

Crna Gora izdala hitno upozorenje za svoje državljane koji su na Bliskom istoku

2 h

0
Израел напао Техеран и Бејрут

Svijet

Izrael pokrenuo talas istovremenih napada na Teheran i Bejrut

2 h

0
Израел Иран напад

Svijet

U toku evakuacija srpskih državljana iz Izraela

2 h

0
Уништене зграде у Техерану

Svijet

Dva iranska drona pogodila američku ambasadu u Rijadu

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

24

Šta česte svađe rade našem tijelu i mozgu?

10

21

Francuska šalje ratni brod na Kipar?

10

15

Vinisijus ponovo divljao: Vukao igrača po travi pa htio da se bije

10

13

Keba trebao da snimi ovaj veliki hit Snežane Đurišić

10

11

Tijelo žene pronađeno u kući: Ubijena zbog novca?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner