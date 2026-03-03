Let Dubai - Beograd bio najpraćeniji na svijetu

Izvor:
Telegraf
03.03.2026
07:49
Komentari:0
Avion iz Dubaija sa državljanima Srbije, koji je poletio juče tokom večernjih časova, sletio je u Beograd. Let iz Dubaija ka Beogradu nakon polijetanja aviona bio je najpraćeniji na svijetu, kako pokazuje Flight radar.
Skoro 42.000 ljudi pratilo je u jednom momentu ovaj let. Boing 737 sa srpskim državljanima iz Dubaija poletio je kasno sinoć za Beograd.
Društvo
Srpska bogatija za 20 beba
Boing 737 sletio je na Beogradski aerodrom u 3.40 po srednjeevropskom vremenu.
Prvi putnički avioni poletjeli su juče rano popodne po lokalnom vremenu sa aerodroma Abu Dabi nakon privremenog zatvaranja vazdušnog prostora usljed ratnih dejstava u regionu.
Podaci sa platformi za praćenje letova pokazuju da je prvi poletio Erbas A380 kompanije Etihad Arvejs ka Londonu. Ubrzo su uslijedila poletanja ka Amsterdamu, Parizu, Moskvi, Karačiju, Mumbaju, Islamabadu i Delhiju.
Zanimljivosti
Početak sedmice donosi ubrzan tempo za jedan znak
Ovim letovima prethodilo je poletanje aviona Lufthansa Erbas A380 ka Minhenu, ali prema dostupnim informacijama u tom letu nije bilo putnika.
Letovi se trenutno preusmjeravaju tako da zaobilaze Persijski zaliv, trasama preko Saudijske Arabije u pravcu istoka, odnosno preko Omana i Omanskog zaliva za operacije ka zapadu.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu