Crna Gora izdala hitno upozorenje za svoje državljane koji su na Bliskom istoku

Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore pozvalo je crnogorske državljane koji se nalaze u ratom pogođenim zemljama na Bliskom istoku i savjetuje im da ostanu u svojim mjestima prebivališta, izbjegavaju nepotrebna kretanja i redovno prate zvanična obavještenja nadležnih organa zemalja u kojima borave.

Kada su u pitanju Ujedinjeni Arapski Emirati, gdje je počela realizacija određenih komercijalnih i čarter letova, napominju da vazdušni prostor ostaje ograničen za širi saobraćaj.

"Letovi koji se trenutno obavljaju odnose se isključivo na putnike koji su prethodno boravili na aerodromima, kao i na one koji su već kupili karte kod avio-kompanija Emirates, FlyDubai i Etihad. Pomenute putnike će direktno kontaktirati njihove avio-kompanije", navodi se u saopštenju.

Građanima Crne Gore se preporučuje da ne idu na aerodrome osim ako nisu prethodno obaviješteni i pozvani na let, kao i da ostanu u svojim mjestima prebivališta i redovno prate obavještenja svojih avio-kompanija u vezi sa mogućim promjenama datuma putovanja.

"Pored toga, Ministarstvo, preko nadležnih diplomatsko-konzularnih predstavništava, je u redovnoj komunikaciji sa crnogorskim državljanima koji se nalaze u svim ostalim zemljama Bliskog istoka i koji su zainteresovani za evakuaciju", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Uzimajući u obzir složenost situacije, koja se prvenstveno odnosi na zatvaranje vazdušnog prostora u pogođenim zemljama, Ministarstvo preispituje sve raspoložive opcije za pružanje podrške crnogorskim državljanima i razmatra sve korake usmjerene ka njihovoj mogućoj evakuaciji.

„U slučaju potrebe za konzularnom podrškom ili vanrednih situacija, građani se mogu obratiti nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore, čije su telefonske linije dostupne 24 sata dnevno na linku“, saopštilo je Ministarstvo.