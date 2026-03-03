Vozač iz BiH divljao po auto-putu: Dobio drakonsku kaznu

Autor:ATV
Civilna patrola saobraćajne policijske inspekcije (VPI) Traunstajn zaustavila je juče vozača iz Bosne i Hercegovine koji je divljao na auto-putu A8 u oblasti Berhtesgadener Land.
Kako su saopštili policajci, oko 14.10 časova u oblasti Teisenberga u pravcu Salcburga patrolu je pretekla tesla sa danskim registarskim oznakama.
„Vozača Tesle očigledno nije zanimala dozvoljena maksimalna brzina od 120 km/h“, navela je saobraćajna policija u saopštenju. Policajci, koji su bili u vozilu sa opremom za snimanje i mjerenje brzine, odmah su krenuli za električnim automobilom i u oblasti Anger registrovali brzinu od 200 km/h.
„Vozač je koristio isključivo lijevu traku i tek su ga drugi učesnici u saobraćaju primorali da brzinu smanji na prihvatljiv nivo“, dodala je policija.
Nakon što je 37-godišnji vozač, državljanin Bosne i Hercegovine, zaustavljen i suočen sa optužbama, pokazao je spremnost da prihvati kaznu. Na licu mjesta platio je novčanu kaznu od 1430 evra. Pored toga, dobio je i dva kaznena boda u Flensburgu, kao i zabranu vožnje u trajanju od tri mjeseca, prenose Nezavisne.
