Logo
Large banner

Vozač iz BiH divljao po auto-putu: Dobio drakonsku kaznu

Autor:

ATV

03.03.2026

07:09

Komentari:

0
Возач из БиХ дивљао по ауто-путу: Добио драконску казну
Foto: Pixabay

Civilna patrola saobraćajne policijske inspekcije (VPI) Traunstajn zaustavila je juče vozača iz Bosne i Hercegovine koji je divljao na auto-putu A8 u oblasti Berhtesgadener Land.

Kako su saopštili policajci, oko 14.10 časova u oblasti Teisenberga u pravcu Salcburga patrolu je pretekla tesla sa danskim registarskim oznakama.

Америка-застава

Svijet

SAD pozivaju građane da odmah napuste Bliski istok

„Vozača Tesle očigledno nije zanimala dozvoljena maksimalna brzina od 120 km/h“, navela je saobraćajna policija u saopštenju. Policajci, koji su bili u vozilu sa opremom za snimanje i mjerenje brzine, odmah su krenuli za električnim automobilom i u oblasti Anger registrovali brzinu od 200 km/h.

Kazna od skoro 1.500 evra za vozača "Tesle"

„Vozač je koristio isključivo lijevu traku i tek su ga drugi učesnici u saobraćaju primorali da brzinu smanji na prihvatljiv nivo“, dodala je policija.

аеродром никола тесла

Srbija

Avion iz Dubajia sletio u Beograd

Nakon što je 37-godišnji vozač, državljanin Bosne i Hercegovine, zaustavljen i suočen sa optužbama, pokazao je spremnost da prihvati kaznu. Na licu mjesta platio je novčanu kaznu od 1430 evra. Pored toga, dobio je i dva kaznena boda u Flensburgu, kao i zabranu vožnje u trajanju od tri mjeseca, prenose Nezavisne.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

brza vožnja

Kazna

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Перасовић за АТВ: Вјерујем у стару школу

Košarka

Perasović za ATV: Vjerujem u staru školu

11 h

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Tragedija! Fudbaler doživio srčani udar nasred terena i preminuo

11 h

0
Усвојен план капиталних инвестиција за двије године тежак 300 милиона КМ

Banja Luka

Usvojen plan kapitalnih investicija za dvije godine težak 300 miliona KM

11 h

0
Несрећа у Српској, погинуо пјешак

Hronika

Nesreća u Srpskoj, poginuo pješak

12 h

0

Više iz rubrike

САД позивају грађане да одмах напусте Блиски исток

Svijet

SAD pozivaju građane da odmah napuste Bliski istok

3 h

0
Авион, лет

Svijet

Odložen prvi planirani let iz Dubaija za Beograd

12 h

0
Иран затворио Хормушки мореуз: Запалиће сваки брод који покуша проћи

Svijet

Iran zatvorio Hormuški moreuz: Zapaliće svaki brod koji pokuša proći

12 h

0
Ердоган позива на примирје

Svijet

Erdogan poziva na primirje

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

24

Šta česte svađe rade našem tijelu i mozgu?

10

21

Francuska šalje ratni brod na Kipar?

10

15

Vinisijus ponovo divljao: Vukao igrača po travi pa htio da se bije

10

13

Keba trebao da snimi ovaj veliki hit Snežane Đurišić

10

11

Tijelo žene pronađeno u kući: Ubijena zbog novca?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner