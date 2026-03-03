Logo
HOROR Otac ispred zgrade pronašao sina (17) u lokvi krvi, ljekari mu se bore za život

Telegraf

ХОРОР Отац испред зграде пронашао сина (17) у локви крви, љекари му се боре за живот
U beogradskom naselju Rakovica juče se dogodio stravičan incident u kojem je sedamnaestogodišnji mladić zadobio povrede opasne po život.

Prema prvim informacijama, tinejdžera je ispred zgrade u kojoj stanuje pronašao otac, nakon što su ga brutalno pretukla, za sada, neidentifikovana lica.

Otac povrijeđenog mladića izjavio je da su njegovog sina presrela i pretukla nekolicina mladića. Motiv napada još uvijek nije poznat, a napadači su pobjegli sa lica mjesta prije dolaska policije.

Tinejdžer je hitno transportovan u Urgentni centar, gdje su mu konstatovane izuzetno teške povrede. Prema medicinskim nalazima, mladić ima prelom lobanje i nagnječenje mozga.

Ljekari se trenutno bore za njegov život, a njegovo stanje je ocijenjeno kao kritično.

Istraga u toku

O cijelom slučaju su odmah obaviješteni policija i nadležno tužilaštvo. Policijski službenici su obavili uviđaj na mjestu napada i intenzivno tragaju za počiniocima. Pregledaju se snimci sa sigurnosnih kamera u okruženju kako bi se identifikovali napadači, prenosi Telegraf.rs.

