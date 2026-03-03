HOROR Otac ispred zgrade pronašao sina (17) u lokvi krvi, ljekari mu se bore za život

Izvor:
U beogradskom naselju Rakovica juče se dogodio stravičan incident u kojem je sedamnaestogodišnji mladić zadobio povrede opasne po život.
Prema prvim informacijama, tinejdžera je ispred zgrade u kojoj stanuje pronašao otac, nakon što su ga brutalno pretukla, za sada, neidentifikovana lica.
Otac povrijeđenog mladića izjavio je da su njegovog sina presrela i pretukla nekolicina mladića. Motiv napada još uvijek nije poznat, a napadači su pobjegli sa lica mjesta prije dolaska policije.
Tinejdžer je hitno transportovan u Urgentni centar, gdje su mu konstatovane izuzetno teške povrede. Prema medicinskim nalazima, mladić ima prelom lobanje i nagnječenje mozga.
Ljekari se trenutno bore za njegov život, a njegovo stanje je ocijenjeno kao kritično.
O cijelom slučaju su odmah obaviješteni policija i nadležno tužilaštvo. Policijski službenici su obavili uviđaj na mjestu napada i intenzivno tragaju za počiniocima. Pregledaju se snimci sa sigurnosnih kamera u okruženju kako bi se identifikovali napadači, prenosi Telegraf.rs.
