Danas slavimo dva velika sveca: Jedan običaj trebaju ispoštovati svi vjernici

Telegraf

03.03.2026

07:56

Данас славимо два велика свеца: Један обичај требају испоштовати сви вјерници
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju dan Svetog Lava, Episkopa Rimskog i Svetog Flavijana, Patrijarha Carigradskog.

Sveti Flavijan je bio patrijarh Carigrada od 446. do 449. godine. Kao nasljednik Svetog Prokla, djelovao je u vrijeme pape Lava. Njegova borba protiv Evtihija i Dioskora bila je odlučna, ali nije dočekao ishod 4. vaseljenskog sabora zbog nasilja koje je pretrpio na saboru u Efesu, gdje je pretučen i ubijen.

Hrišćanska tradicija ga pamti kao vjernog Hristovog vojnika, hrabrog branioca i ispovijednika pravoslavne vjere. Preminuo je 449. godine.

Sveti Lav, episkop Rimski, rođen je u Italiji u porodici pobožnih roditelja. Bio je arhiđakon kod pape Siksta 3, a nakon njegove smrti, protiv svoje volje, postao je papa Rima.

Kada je Atila sa Hunima došao blizu Rima, Lav je izašao pred njega u arhijerejskom odijelu, uspijevši da smiri gnjev hunskog vođe i spase grad. Atila se povukao, kako zbog savjeta svetog Lava, tako i zbog vizije apostola Petra i Pavla, koji su mu prijetili plamenim mačevima.

Osim što je spasao Rim, Lav je značajno doprinio očuvanju Pravoslavlja od jeresi Evtihijeve i Dioskorove. Ova jeres se zasnivala na spajanju božanske i čovječanske prirode Hristove u jednu, što je rezultiralo odbacivanjem dvije volje u Hristovoj ličnosti.

Da bi se suzbila ova jeres, sazvan je 4. vaseljenski sabor u Halkidonu, gdje je pročitana Lavova poslanica, koju je napisao i položio na grob svetog Petra, a za koju se vjeruje da ju je sveti Petar ispravio.

Pred kraj života, Lav je proveo četrdeset dana u postu i molitvi na grobu apostola Petra, moleći za oprost grijehova. Apostol mu se javio i rekao da su mu svi grijesi oprošteni, osim grijehova u rukopolaganju sveštenika. Nakon ponovnih molitvi, i ti grijesi su mu oprošteni, te je mirno preminuo 461. godine.

U znak sjećanja na podvige ovih velikih svetaca, danas se preporučuje odlazak u crkvu i molitva za duševni mir.

