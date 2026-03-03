Logo
U toku evakuacija srpskih državljana iz Izraela

Izvor:

Tanjug

03.03.2026

07:27

Израел Иран напад
Foto: Tanjug/AP

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da je u toku proces evakuacije srpskih državljana iz Izraela koji će, kako se navodi, biti transportovani u Egipat, a potom avionom prevezeni za Beograd.

Evakuaciju sprovode Ambasada Srbije u Izraelu, koja je u ponedjeljak na mreži X obavijestila državljane Srbije o evakuaciji, kao i Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa nadležnim organima Srbije.

Иран

Svijet

Dva iranska drona pogodila američku ambasadu u Rijadu

Kako se navodi, državljani Srbije biće transportovani u Egipat, odakle će avionom koji je obezbijedila Vlada Srbije biti vraćeni letom iz Egipta u Beograd.

Počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić izjavio je u ponedjeljak da je noć u Izraelu protekla mirnije nego prethodne, ali da su juče ujutru obnovljeni napadi balističkim projektilima iz Irana, uglavnom ka centralnom i južnom dijelu zemlje.

"Noć je konačno prošla mnogo mirnije, sa čitavih nekih devet sati zatišja. Međutim, već od jutra su obnovljeni napadi balističkim projektilima iz Irana, ovog puta uglavnom ka centralnom i južnom dijelu zemlje", rekao je on za K1.

Трамп

Svijet

Tramp: Rat može da traje ''zauvijek''

Nikolić je naveo da se broj žrtava popeo na deset, nakon direktnih pogodaka lansiranih balističkih raketa koji su pogodili stambene objeke u kojima je bilo skloništa.

On je, nakon što je počeo napad Izraela na Iran, više puta pozvao državljane Srbije u Izraelu da prate uputstva Ministarstva spoljnih poslova Srbije, kao i Ambasade Srbije u Tel Avivu.

