Logo
Large banner

SAD pozivaju građane da odmah napuste Bliski istok

03.03.2026

07:01

Komentari:

0
САД позивају грађане да одмах напусте Блиски исток
Foto: Brett Sayles/Pexels

Sjedinjene Američke Države su izdale upozorenje na evakuaciju za sve američke građane na Bliskom istoku, zbog trenutne eskalacije u Iranu.

U upozorenju se navodi da Amerikanci u Bahreinu, Egiptu, Iranu, Iraku, Izraelu (uključujući Zapadnu obalu i Gazu), Jordanu, Kuvajtu, Libanu, Omanu, Kataru, Saudijskoj Arabiji, Siriji, UAE i Jemenu moraju sada da napuste zemlju komercijalnim prevozom zbog ozbiljnih bezbjednosnih rizika, prenosi Jerusalim post.

аеродром никола тесла

Srbija

Avion iz Dubajia sletio u Beograd

Podijeli:

Tagovi :

Amerika

Izrael Iran

Iran

Izrael

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Авион, лет

Svijet

Odložen prvi planirani let iz Dubaija za Beograd

12 h

0
Иран затворио Хормушки мореуз: Запалиће сваки брод који покуша проћи

Svijet

Iran zatvorio Hormuški moreuz: Zapaliće svaki brod koji pokuša proći

12 h

0
Ердоган позива на примирје

Svijet

Erdogan poziva na primirje

12 h

0
Принц Ендру

Svijet

Otkriveno ko je bio ključna veza između Epstina i Endrua

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

24

Šta česte svađe rade našem tijelu i mozgu?

10

21

Francuska šalje ratni brod na Kipar?

10

15

Vinisijus ponovo divljao: Vukao igrača po travi pa htio da se bije

10

13

Keba trebao da snimi ovaj veliki hit Snežane Đurišić

10

11

Tijelo žene pronađeno u kući: Ubijena zbog novca?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner