SAD pozivaju građane da odmah napuste Bliski istok

Sjedinjene Američke Države su izdale upozorenje na evakuaciju za sve američke građane na Bliskom istoku, zbog trenutne eskalacije u Iranu.

U upozorenju se navodi da Amerikanci u Bahreinu, Egiptu, Iranu, Iraku, Izraelu (uključujući Zapadnu obalu i Gazu), Jordanu, Kuvajtu, Libanu, Omanu, Kataru, Saudijskoj Arabiji, Siriji, UAE i Jemenu moraju sada da napuste zemlju komercijalnim prevozom zbog ozbiljnih bezbjednosnih rizika, prenosi Jerusalim post.