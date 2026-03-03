Vens otkrio šta je cilj operacije "Epski bijes"

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je da je cilj operacije "Epski bijes" promjena "mentaliteta" iranskog režima da se obaveže da će odustati od nuklearnog oružja.

Vens je u intervjuu za Foks njuz istakao da je američki predsjednik Donald Tramp tokom operacije "Ponoćni čekić" prošle godine uspeo da "bar privremeno" spriječi Iran da razvije nuklearno oružje, uništivši tri ključna nuklearna postrojenja.

On je dodao da su kasniji pregovori sa Teheranom trajali skoro godinu dana, ali da Iran nije popustio, zbog čega je Tramp odlučio da preduzme akciju kako bi zaštitio bezbjednost nacije.

"Vidio je (Tramp) da je iranski režim oslabljen, znao je da su posvećeni tome da budu na ivici nuklearnog oružja i odlučio je da preduzme akciju, jer je smatrao da je to neophodno kako bi se zaštitila bezbjednost nacije", kazao je Vens.

On je naglasio da operacija "Epski bijes" neće trajati godinama jer SAD imaju jasan cilj.

"Donald Tramp jednostavno ne može da dozvoli ovoj zemlji da uđe u višegodišnji sukob bez jasnog kraja na vidiku i bez jasnog cilja. On je definisao cilj kao da Iran ne može da ima nuklearno oružje i da mora dugoročno da se obaveže da nikada neće pokušati da obnovi svoje nuklearne kapacitete", istakao je on.