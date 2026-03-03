Logo
Provokativna Sidni Svini zapalila mreže: "Ona uvijek razbija internet"

03.03.2026

09:05

Глумица позира на промоцији филма
Foto: Tanjug/AP/Invision/Jordan Strauss

Holivudska zvijezda u usponu Sidni Svini dokazuje da je ona sama najbolji marketing za svoj brend donjeg veša.

U ned‌jelju je Sidnijin brend SYRN objavio najnovije fotografije iz kampanje za svoju najnoviju kolekciju.

Na jednoj slici, 28-godišnjakinja je nosila crne tange i prozirne tajice dok je sjedila naslonjena na stolicu.

Svinijeva je na snimku objavljenom na Instagramu držala nekoliko grudnjaka.

Provokativna slika oduševila je obožavatelje, a jedan je obožavalac komentarisao: "Ona uvijek razbija internet."

U drugoj objavi, Svinijeva se smiješila dok je ležala na krevetu, obučena u majicu bez rukava i odgovarajući donji veš.

