Provokativna Sidni Svini zapalila mreže: "Ona uvijek razbija internet"

Holivudska zvijezda u usponu Sidni Svini dokazuje da je ona sama najbolji marketing za svoj brend donjeg veša.
U nedjelju je Sidnijin brend SYRN objavio najnovije fotografije iz kampanje za svoju najnoviju kolekciju.
Na jednoj slici, 28-godišnjakinja je nosila crne tange i prozirne tajice dok je sjedila naslonjena na stolicu.
Svinijeva je na snimku objavljenom na Instagramu držala nekoliko grudnjaka.
Provokativna slika oduševila je obožavatelje, a jedan je obožavalac komentarisao: "Ona uvijek razbija internet."
U drugoj objavi, Svinijeva se smiješila dok je ležala na krevetu, obučena u majicu bez rukava i odgovarajući donji veš.
