Vinisijus ponovo divljao: Vukao igrača po travi pa htio da se bije

Izvor:

ATV

03.03.2026

10:15

Винисијус дивљао на терену
Foto: Screenshot / X

Fudbaleri Hetafea napravili su sinoć veliku seznaciju, pošto su na gostujućem terenu pobijedili favorizovani Real Madrid 1:0, u utakmici 26. kola španske Primere.

Sudija Alehandro Muniz Ruiz imao je pune ruke posla na ovom meču. Podijelio je čak 10 žutih kartona i dva crvena.

Vezista Real Madrida Franko Mastantuono dobio je direktan crveni karton u petom minutu nadoknade drugog poluvremena, zbog vređanja glavnog sudije, dok je napadač Hetafea Adrijan Liso dva minuta kasnije isključen iz igre zbog drugog žutog kartona, prenosi "Kurir".

I Vinisijus Žunior imao je svoj "šou" na ovom meču.

U 94. minutu utakmice silom je vukao po travi igrača Hetafea, koji je dobio udarac od Kareras.

Smatrao je Vinisijus da protivnik simulira, pa je dotrčao i vukao ga kako bi ustao. Zbog toga je odmah zaradio žuti karton.

Međutim, to nije sve. Po završetku meča ponovo je bio u centru pažnje, pošto je pokušao fizički da se obračuna sa Alanom Njomom.

Igrač Hetafea je pobedu slavio ispred klupe Reala, što se nimalo nije dopalo Vinisijusu - krenuo je odmah ka rivalu, ali članovi stručnog štaba i saigrači su uspjeli da spriječe fizički obračun.

Vinisijus Žunior

Real Madrid

