Čovjek skočio sa najvećeg nebodera u Hrvatskoj, pa ''sletio'' na Smarta

Čovjek je u Splitu skočio s nebodera, najvišeg u Hrvatskoj, poznat kao Dalmatinska Kula, a na leđima je imao padobran.

Potom je sletio je na automobil marke Smart.

Skakač je prošao bez većih posljedica, automobil je ulupljen.

Kako neslužbeno Slobodna Dalmacija saznaje u ‘akciji‘ su učestvovale mlađe osobe. Lako je moguće da je riječ o TikTok izazovu. Čekaju se rezultati službene istrage.