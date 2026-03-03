Logo
Čovjek skočio sa najvećeg nebodera u Hrvatskoj, pa ''sletio'' na Smarta

03.03.2026

11:35

Небодер зграда
Foto: Pexels

Čovjek je u Splitu skočio s nebodera, najvišeg u Hrvatskoj, poznat kao Dalmatinska Kula, a na leđima je imao padobran.

Potom je sletio je na automobil marke Smart.

Ротација полиција

Region

Majka i kćerka (6) skočile sa zgrade: Žena prijavljivala nasilje od strane muža?

Skakač je prošao bez većih posljedica, automobil je ulupljen.

Kako neslužbeno Slobodna Dalmacija saznaje u ‘akciji‘ su učestvovale mlađe osobe. Lako je moguće da je riječ o TikTok izazovu. Čekaju se rezultati službene istrage.

