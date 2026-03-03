Majka i kćerka (6) skočile sa zgrade: Žena prijavljivala nasilje od strane muža?

U ponedjeljak, 2. marta došlo je do tragičnog događaja u Skoplju, kada su majka i kćerka (6) pronađene mrtve ispred zgrade.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, oko 14.15 sati, policija u Skoplju je dobila dojavu da su majka i kćerka skočile sa terase zgrade u naselju Karpoš u prestonici Sjeverne Makedonije.

Hitne službe su odmah poslate na lice mjesta, ali doktori su mogli samo da proglase smrt.

Tužilaštvo je kasno sinoć saopštilo da je dežurni javni tužilac iz Osnovnog javnog tužilaštva u Skoplju izvršio uviđaj na licu mjesta u Karpošu i naložio obdukciju tijela preminulih i prikupljanje tragova i dokaza.

– Vrše se razgovori sa više osoba koje mogu imati informacije o uzrocima događaja – saopštilo je Tužilaštvo.

Nezvanično, Ministarstvo unutrašnjih poslova je za TV 24 reklo da je uzrok nasilje u porodici i neuređeni porodični odnosi, što znači da je žena prijavila nasilje od strane svog muža.

U međuvremenu se na Fejsbuku oglasio i brat preminule žene, koji je optužio državu da dozvoljava da se oduzimaju mladi životi.

Aleksandar Stojanoski obratio se porodici putem javnog saopštenja, optužujući institucije za propust. Ističe da je žena prijavila nasilje, ali da institucije nisu reagovale.

– Iako mi je teško, želim da govorim u ime svoje porodice, danas se dogodilo ubistvo. Danas je zakazalo Ministarstvo unutrašnjih poslova, socijalne službe, danas je otkazao cijeli naš sistem… Nakon godina prijavljenog porodičnog nasilja, fizičkog i psihološkog nasilja nad oboma, prijetnji, prijava, pokušaja ubistva usred državne institucije, izgubio sam sestričinu i sestru.

– Država je dozvolila da se izgube mladi životi, molim vas da ne spekulišete šta se dogodilo, niko neće vratiti moje voljene, ali pravda mora biti zadovoljena do kraja i nećemo stati dok se to ne desi!

– S obzirom na to da uprkos svim prijavama i dešavanjima, institucije do sada nisu djelovale, molim za pažnju javnosti i medija na ovo, nećemo dozvoliti da to prođe samo kao broj, pravda mora stići do svih!

– Moja sestra je danas ponovo trebalo da ide u socijalnu službu, zbog svih ovih stvari, i sestričina i ja smo pričali o Pročki, ona mi je rekla – ujko, oprosti mi ako sam ti nešto nažalost učinila… ujko, oprosti mi, oprosti ovim nesposobnim institucijama, a ja, ujko, nikada neću oprostiti i zaboraviti.

Dijelite, da se ne zaboravi i izgubi u našem sistemu! – napisao je Stojanoski.

Istraga ove tragedije se nastavlja.