Kipar izdao hitno upozorenje građanima: Ako krene...

Telegraf

03.03.2026

10:51

Foto: Tanjug/AP Photo/Petros Karadjias

Kiparske vlasti izdale su hitno upozorenje svojim građanima i izdale preporuku da svi spakuju "ranac za hitne slučajeve".

"Kao mjeru predostrožnosti, napravite sopstveni ranac za hitne slučajeve sa osnovnim proizvodima, koji možete lako transportovati do skloništa, u slučaju da nadležni organi daju odgovarajuća uputstva", navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Kipra.

Na svom zvaničnom Iks nalogu, Ministarstvo je objavilo i fotografije, na kojima je do detalja opisano šta sve "ranac za hitne slučajeve" treba da sadrži.

Među neophodnim potrepštinama su: voda, novac, sredstava za ličnu higijenu, topla odjeća, konzervirana hrana, baterijska lampa, lijekovi, prva pomoć, baterije, pištaljka, prenosivi radio, kao i švajcarski nožić.

Među preporukama se navodi i da se u ranac spakuje zaštitna hirurška maska.

Podsjetimo, u proteklih nekoliko dana došlo je do više napada na britansku vojnu bazu Akrotiri, koja se nalazi na Kipru.

Francuska šalje ratni brod na Kipar?

Jedan dron uspio je da pogodi bazu i pričinjena je manja šteta.

Juče su borbeni avioni presreli najmanje dva drona koja su ciljala bazu.

U jednom trenutku došlo je do kompletne obustave rada međunarodnog aerodroma Pafos, zbog opasnosti, a građanima koji žive u selima oko Akrotirija savjetovano je da ne napuštaju svoje domove, prenosi Telegraf.

