Gori američka ambasada: ''Slijedi odmazda''

ATV

03.03.2026

09:54

0
Америчка амбасада у Ријаду у пламену након напада Ирана
Foto: Screenshot / X

Američka ambasada u saudijskoj prijestonici Rijadu pogođena je u napadu iranskih dronova i saopštila je da se privremeno zatvara.

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije je ranije na društvenim mrežama potvrdilo da su ambasadu pogodila dva drona i da je to izazvalo požar ograničenih razmjera i manju materijalnu štetu na zgradi.

"Gardijan" prenosi izvještaje iz Saudijske Arabije da se čula glasna eksplozija i viđena je vatra kako izbija iz ambasade rano jutros.

Crni dim se dizao iznad diplomatskog kvarta Rijada, u kojem su smještene strane misije.

Tramp najavio odmazdu

Tramp je u izjavi američkom televiziji "Njuznejšen" rekao da će SAD "uskoro" uzvratiti na napad Irana na američku ambasadu u Rijadu, kao i na smrt šest američkih vojnika koji su do sada stradali u sukobu sa Teheranom.

Vlasti SAD su sinoć saopštile da je ranjeno 18 pripadnika američkih trupa.

"Tramp mi je takođe rekao da ne misli da će biti potrebne čizme na terenu (raspoređivanje kopnenih trupa)", napisala je na društvenoj mreži Iks Keli Mejer, novinarka "Njuznejšena" koja je razgovarala sa šefom Bijele kuće.

