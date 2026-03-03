Logo
Large banner

Veljko Belivuk na suđenju spomenuo Miloša Bikovića i njegov film

Autor:

ATV

03.03.2026

11:03

Komentari:

0
Вељко Беливук на суђењу споменуо Милоша Биковића и његов филм

Veljko Belivuk i juče je nastavio trend da u svoju i odbranu grupe optuzene za četiri ubistva "škaljaraca" u Grčkoj, imenuje poznate ličnosti u namjeri da ismije optužnicu JTOK.

Poslije influensera Jovana Radulovića Jodžira kojeg je na prošlom ročištu, navodno prepoznao na fotografiji za koju tužilaštvo kaže da je optuženi Stefan Andrejić, Veljko Belivuk ima novu ideju.

Spomenuo Bikovića i Južni vetar

Pošto su izvedene Skaj prepiske koje je prema optužnici slao bivši policajac Nebojša Janković, a spomenut je i Soprano, tj. Belivuk, navodni vođa kriminalne grupe sa Partizanovog stadiona osporio je da se radi o valjanim dokazima.

Иран

Svijet

Poznato šta je Izrael danas gađao u Bejrutu

"Ovaj granični prelaz koji tužilaštvo prikazuje kao dokaz, prepoznajem da je scena iz filma Južni vetar u kojoj je brat Petra Maraša kojeg igra Miloš Biković", istakao je Belivuk nagovještavajući da se radi o triku ili taktici.

Prije Jodžira, Belivuk je na jednom od ročišta u ovom slučaju, imenovao Darka Klještana jer ga je navodno prepoznao na selfi fotografiji za koju JTOK tvrdi da je optuženog Miloša Jevrića.

Optuženi Janković je negirao da je imao Skaj ističući da nije bio u tajnoj aplikaciji i da nije putovao autobusom za Hurgadu.

"Nisam imao prodavnicu veša"

"Nisam koristio skaj niti su ga od mene oduzeli. Ovdje piše da će da švercuje gaće, a ja nikada nisam imao prodavnicu veša niti preprodaju. Piše da ga snajka smara, a ja nemam snajku od sina, a ne bih ni sa snajkom išao na odmor", rekao je Janković.

Бил и Хилари Клинтон-27022026

Svijet

Objavljeni snimci saslušanja Bila i Hilari Klinton o vezama s Epstinom

Tužilaštvo se sa druge strane izjasnilo da postoje dokazi za Jankovićeve prelaske preko granica Srbije. Te prelaske potvrđuje jedinstveni informacioni sistem MUP.

U jednoj od poruka Janković je pokazao svoju mračnu stranu, jer je po optuzbi poslao poruku preko Skaja: "Kakvih idiota ima u busu, četvrtinu bih izveo na strijeljanje", prenosi "Republika".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Veljko Belivuk

Velja Nevolja

Miloš Biković

Južni vetar

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Грађани Србије слетјели у Београд из Дубаија

Srbija

Građani Srbije koji su jutros sletjeli u Beograd opisali kakva je situacija u Dubaiju

5 h

0
Авион из Дубајиа слетио у Београд

Srbija

Avion iz Dubajia sletio u Beograd

7 h

0
Ивица Дачић

Srbija

Dačić skinut sa respiratora!

18 h

1
Невјероватна запљена на граници: Одузето богатство

Srbija

Nevjerovatna zapljena na granici: Oduzeto bogatstvo

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

28

Gorivo u Hrvatskoj najskuplje u posljednje dvije godine

14

25

Ovi znakovi konačno ulaze u period sreće, stabilnosti i velikih promjena!

14

23

Užas u Banjaluci: Pronađeno tijelo muškarca kod dvorane Borik!

14

20

Daju 1.000 KM svakom djetetu rođenom od 1. januara

14

19

Psi lutalice napali muškarca kod škole u Banjaluci, on se sapleo i pao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner