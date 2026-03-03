Veljko Belivuk na suđenju spomenuo Miloša Bikovića i njegov film

Veljko Belivuk i juče je nastavio trend da u svoju i odbranu grupe optuzene za četiri ubistva "škaljaraca" u Grčkoj, imenuje poznate ličnosti u namjeri da ismije optužnicu JTOK.

Poslije influensera Jovana Radulovića Jodžira kojeg je na prošlom ročištu, navodno prepoznao na fotografiji za koju tužilaštvo kaže da je optuženi Stefan Andrejić, Veljko Belivuk ima novu ideju.

Spomenuo Bikovića i Južni vetar

Pošto su izvedene Skaj prepiske koje je prema optužnici slao bivši policajac Nebojša Janković, a spomenut je i Soprano, tj. Belivuk, navodni vođa kriminalne grupe sa Partizanovog stadiona osporio je da se radi o valjanim dokazima.

"Ovaj granični prelaz koji tužilaštvo prikazuje kao dokaz, prepoznajem da je scena iz filma Južni vetar u kojoj je brat Petra Maraša kojeg igra Miloš Biković", istakao je Belivuk nagovještavajući da se radi o triku ili taktici.

Prije Jodžira, Belivuk je na jednom od ročišta u ovom slučaju, imenovao Darka Klještana jer ga je navodno prepoznao na selfi fotografiji za koju JTOK tvrdi da je optuženog Miloša Jevrića.

Optuženi Janković je negirao da je imao Skaj ističući da nije bio u tajnoj aplikaciji i da nije putovao autobusom za Hurgadu.

"Nisam imao prodavnicu veša"

"Nisam koristio skaj niti su ga od mene oduzeli. Ovdje piše da će da švercuje gaće, a ja nikada nisam imao prodavnicu veša niti preprodaju. Piše da ga snajka smara, a ja nemam snajku od sina, a ne bih ni sa snajkom išao na odmor", rekao je Janković.

Tužilaštvo se sa druge strane izjasnilo da postoje dokazi za Jankovićeve prelaske preko granica Srbije. Te prelaske potvrđuje jedinstveni informacioni sistem MUP.

U jednoj od poruka Janković je pokazao svoju mračnu stranu, jer je po optuzbi poslao poruku preko Skaja: "Kakvih idiota ima u busu, četvrtinu bih izveo na strijeljanje", prenosi "Republika".