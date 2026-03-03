Građani Srbije koji su jutros sletjeli u Beograd opisali kakva je situacija u Dubaiju

Snažne emocije bile su prisutne više nego inače ovoga jutra na beogradskom aerodromu gdje je oko 6:20 časova sletio prvi avion sa državljanima Srbije iz Dubaija nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku.

Iako je isprva najavljen polazak prije ponoći po lokalnom vremenu, samo vrijeme polijetanja je nekoliko puta naizgled odlagano dok se nisu ispunili sigurnosni uslovi, a to je umnogome povećalo nivo stresa putnika koji su čekali u letjelici.

U Beograd su zvanično stigli u 6:21 čas ujutru, a njihove reakcije po slijetanju broje se emocijama koje su maltene opipljive.

Dok su pojedini žurili da što prije izađu, lica su im pokazivala tjeskobu, a druge su dočekali članovi porodica, pa radost nije bilo moguće skriti. Široki osmijesi, poljupci, snažni zagrljaji, radost i olakšanje ispunjavali su aerodromske prostorije ovoga jutra.

- Teško je bilo - rekao je jedan gospodin ekipi Telegraf.rs dok su žurili ka izlasku sa aerodroma, a na pitanje kakav je bio let i da li su dugo čekali, kratko je poručio da je sam let bio dobar i da nije bilo dugo čekanja oko polijetanja.

Gospođa koja je bila rada da zastane koji tren, približila je donekle situaciju u kojoj su bili do samo prije neki sat.

- Autobusima su nas prebacili u, mislim, neko studenstko naselje i kampus, tu smo bili. Bilo je straha i zabrinutosti - kazala je.

Upitana oko pomjeranja vremena leta, rekla je da o tome ne zna ništa.

- Mi smo krenuli odmah kad smo čuli da letimo, tako da ne znamo za odlaganja - rekla je naizgled iznenađena pitanjem.

Pojasnila je da se njoj čini kao da se "slučajno" našla u grupi putnika koja je bila na prvom letu iz Dubaija za Beograd nakon izbijanja sukoba: "Slučajno smo ovdje, saznali smo na recepciji hotela za let".

Na pitanje koje je najviše brinulo građane Srbije oko situacije u Dubaiju i tome kakvo je stanje i ima li straha, poručila je da je grupa u kojoj je bila smještena dvadesetak kilometara od centra: "Čuli smo detonacije, ali ne previše jer smo bili udaljeni od centra".

Slično je poručio i gospodin koji je za Telegraf.rs kazao da je grad bezbjedan i zahvalio se UAE na tome što im je bio obezbijeđen smještaj. Ipak, on takođe kaže da jeste bilo tenzija.

- Bilo je tenzija, ali let je protekao u najboljem redu. Stanje je mirno u Dubaiju - rekao je.

Svi građani Srbije koji su stigli prvim avionom sa našim putnicima iz Dubaija žure da se što prije vrate svojim porodicama, što ne iznenađuje s obzirom na emocije kroz koje su prošli dok nisu sad dotakli tlo Srbije. Ipak, uprkos svemu većina ima široke osmijehe dok napuštaju aerodrom i odlaze kućama.