Avion iz Dubajia sletio u Beograd

Avion iz Dubaija sa državljanima Srbije, koji je poletio juče tokom večernjih časova, sletio je u Beograd.

Boing 737 kapaciteta 162 do 200 putnika sletio je na Beogradski aerodrom u 6.21 po srednjeevropskom vremenu.

Fudbal Tragedija! Fudbaler doživio srčani udar nasred terena i preminuo

Poslije višednevne potpune obustave saobraćaja usljed zatvaranja vazdušnog prostora i bezbjednosne krize u regionu, tri najveće zalivske avio-kompanije započele su tokom jučerašnjeg dana ograničeno obnavljanje operacija.

Riječ je o faznom i strogo kontrolisanom povratku letova, uz prioritet za putnike koji su od vikenda ostali zaglavljeni u tranzitu. Prema podacima portala Flightradar24, broj otkazanih letova na sedam velikih aerodroma Bliskog istoka – Dubai (DXB), Doha (DOH), Abu Dabi (AUH), Šardža (SHJ), Kuvajt (KWI), Bahrein (BAH) i Dubai World Central (DWC) – premašio je 9.500.

Samo 28. februara otkazano je više od 1.400 letova, 1. marta više od 3.400, 2. marta još toliko, dok je za 3. mart već evidentirano više od 1.300 otkazivanja. Uz prosječno oko 160 putnika po avionu, procjena je da je pogođeno više od 1,5 miliona putnika.

Prema podacima sa sajta aerodroma Dubai (DXB), tokom večeri 2. marta bili su planirani za polazak su sljedeći letovi Emiratesa: EK500 za Mumbaj, EK542 za Čenaj, EK512 za Nju Delhi i EK568 za Bengalur. Let EK500 za Mumbaj bio je prvi polazak Emiratesa još od 12.19 po lokalnom vremenu 28. februara.

Banja Luka Usvojen plan kapitalnih investicija za dvije godine težak 300 miliona KM

Među planiranim letovima FlyDubai našli su se FZ8081 za Novosibirsk, FZ8489 za Moskvu, FZ8205 za Kazanj, FZ8263 za Jekaterinburg, FZ1469 za Varšavu, FZ1329 za Bukurešt, kao i FZ1107 za Beograd. Upravo je let za Beograd među prvima koji su ponovo pokrenuti ka Evropi poslije višednevne blokade.

Status pojedinih letova tokom večeri bio je "boarding", dok je veliki broj drugih operacija i dalje ostao otkazan.

FlyDubai je saopštio da od večeri 2. marta realizuje ograničen broj letova u okviru pažljivo koordinisanog povratka operacijama. Kompanija je naglasila da bezbjednost putnika i posade ostaje prioritet i da će red letenja biti prilagođavan u skladu sa razvojem situacije.

Obnavljanje letova u UAE uslijedilo je nakon odluke Generalne uprave za civilno vazduhoplovstvo te zemlje da pokrene vanredne operacije na aerodromima kako bi se omogućio odlazak putnika čiji su letovi bili otkazani tokom blokade.

Hronika Nesreća u Srpskoj, poginuo pješak

Putnicima je upućen apel da ne dolaze na aerodrome bez prethodne potvrde novog termina putovanja, kako bi se izbjegle gužve i omogućila nesmetana obrada.

Za sada nije riječ o potpunoj normalizaciji saobraćaja, već o postepenom vraćanju operacija dok se bezbjednosna situacija u regionu i dalje prati, a hub sistemi u Dubaiju i Abu Dabiju tek počinju da se vraćaju u funkcionalni režim.