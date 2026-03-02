MUP upozorio građane: Ne otvarajte link

Javno preduzeće "Putevi Srbije" upozorilo je građane da ne otvaraju link i ne unose podatke sa svojih platnih kartica ukoliko dobiju SMS o saobraćajnom prekršaju jer je riječ o zloupotrebi.

U saopštenju iz tog preduzeća navodi se da i dalje građanima stižu poruke radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja, te da ih ignorišu.

"Putevi Srbije" su na slučaj zloupotrebe građane upozorili i početkom januara.