MUP upozorio građane: Ne otvarajte link

Javno preduzeće "Putevi Srbije" upozorilo je građane da ne otvaraju link i ne unose podatke sa svojih platnih kartica ukoliko dobiju SMS o saobraćajnom prekršaju jer je riječ o zloupotrebi.
U saopštenju iz tog preduzeća navodi se da i dalje građanima stižu poruke radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja, te da ih ignorišu.
"Putevi Srbije" su na slučaj zloupotrebe građane upozorili i početkom januara.
