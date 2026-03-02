Baka Prase dobio zabranu: Ne može da izađe iz zemlje

Jutjuber Baka Prase ispričao je kako mu je odbijen zahtjev za vizu nakon što je protiv njega podnijeta krivična prijava.

Baka Prase kojem je zapaljen automobil u Beogradu na vodi, otkrio je kako je pozvan na najveći UFC događaj u Americi, ali da njemu neće moći da prisustvuje jer mu je odbijen zahtjev za vizu.

Vidno bijesan i iznerviran, ispričao je šta se dogodilo na razgovoru koji je imao u ambasadi.

"Evo ja ću da vam ispričam kako je tekao razgovor, znači dobiću šećer od nerviranja. Pazite sad ovo, ja dolazim tamo u ambasadu i ulazim u prostoriju u kojoj se čeka, prozovu me, dam otisak prsta i čekam dva sata kao mentol. Prozove me čovjek i ja dolazim na intervju i pita me da li idem prvi put u Ameriku", započeo je jutjuber priču.

Dalje su mu postavljena osnovna pitanja o njegovoj zaposlenosti i primanjima, a na kraju je za jutjubera uslijedio šok kada je zahtjev odbijen, kako on sumnja zbog krivične prijave koja je podnijeta protiv njega.

"Pitao me je što idem i ja sam ispričao da me je pozvala ta firma koja organizuje UFC događaje, a imao sam i pozivno pismo. Ja mu ostavljam papir i on ga ne uzima i kaže mi da sačekam. Poslije me je pitao da li sam zaposlen, koliko zarađujem na šta sam rekao da je to od 10 do 20 miliona dinara mjesečno. Nije me ni pogledao, samo mi je rekao da nisam kvalifikovan za vizu i vratio mi je pasoš. Šta ja sada da radim, a krivična prijava je podnijeta dan pred razgovor za moju vizu. Meni aktivno liježu pare na račun i ja radim", završio je on.