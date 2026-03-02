Logo
Oglasio se predsjednik Kipra: U pripravnosti smo

02.03.2026

12:13

Предсједник Кипра Никос Христодулидес
Kipar ne učestvuje niti će učestvovati u bilo kakvim vojnim operacijama, izjavio je kiparski predsjednik Nikos Hristodulides.

Hristodulides je dodao da su sve nadležne kiparske službe u pripravnosti.

Portparol kiparske Vlade Konstantinos Letimbiotis saopštio je ranije danas da je odgođen sastanak ministara EU, koji je trebalo da bude održan danas na Kipru, zbog napada dronom koji je tokom noći pogodio britansku vazduhoplovnu bazu na tom ostrvu.

иранска револуционарна гарда

Svijet

Iranci dobijaju SMS poruke upozorenja: ''Smatraćemo to direktnom saradnjom sa neprijateljem''

