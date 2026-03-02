Peskov: Moskva otvorena za pregovore

Rusija ostaje otvorena za pregovore sa SAD, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"U našem je interesu da nastavimo dijalog. Svakako ćemo ostati otvoreni za ove pregovore", izjavio je Peskov novinarima.

On je naglasio da Rusija mora da obezbijedi svoje nacionalne interese.

"Duboko cijenimo posredničke napore SAD, ali prije svega vjerujemo u sebe. Samo branimo svoje interese, nastavićemo da se vodimo interesima Rusije", rekao je Peskov.

On je dodao da pregovori sa SAD u okviru radne grupe za ekonomska pitanja teku uobičajeno i da se rad nastavlja.