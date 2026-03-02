Logo
Large banner

Peskov: Moskva otvorena za pregovore

Izvor:

SRNA

02.03.2026

11:45

Komentari:

0
Dmitrij Peskov
Foto: Tanjug/AP

Rusija ostaje otvorena za pregovore sa SAD, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"U našem je interesu da nastavimo dijalog. Svakako ćemo ostati otvoreni za ove pregovore", izjavio je Peskov novinarima.

On je naglasio da Rusija mora da obezbijedi svoje nacionalne interese.

Превозници

Društvo

Rok je 10. mart: Prevoznici zaprijetili potpunom blokadom granica

"Duboko cijenimo posredničke napore SAD, ali prije svega vjerujemo u sebe. Samo branimo svoje interese, nastavićemo da se vodimo interesima Rusije", rekao je Peskov.

On je dodao da pregovori sa SAD u okviru radne grupe za ekonomska pitanja teku uobičajeno i da se rad nastavlja.

Podijeli:

Tagovi :

Dmitrij Peskov

pregovori

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Превозници протестују

Društvo

Rok je 10. mart: Prevoznici zaprijetili potpunom blokadom granica

2 h

0
Због овог уређаја су вам рачуни за струју увећани

Savjeti

Zbog ovog uređaja su vam računi za struju uvećani

2 h

0
Иранци добијају СМС поруке упозорења: ''Сматраћемо то директном сарадњом са непријатељем''

Svijet

Iranci dobijaju SMS poruke upozorenja: ''Smatraćemo to direktnom saradnjom sa neprijateljem''

2 h

0
Ово поврће с разлогом зову "златом за јетру"

Zdravlje

Ovo povrće s razlogom zovu "zlatom za jetru"

2 h

0

Više iz rubrike

Иранци добијају СМС поруке упозорења: ''Сматраћемо то директном сарадњом са непријатељем''

Svijet

Iranci dobijaju SMS poruke upozorenja: ''Smatraćemo to direktnom saradnjom sa neprijateljem''

2 h

0
Иран гађао кабинет Нетанјахуа, судбина премијера непозната

Svijet

Iran gađao kabinet Netanjahua, sudbina premijera nepoznata

2 h

6
Премијер Мађарске Виктор Орбан

Svijet

Orban: Blokada nafte - spletka Brisela, Kijeva i opozicije

3 h

0
Срушио се амерички авион

Svijet

Haos u Kuvajtu: Srušeno više američkih aviona, ambasada SAD digla uzbunu - "sklonite se"

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

04

Ovaj horoskopski znak ne zna za poraz

14

00

Nove žrtve na američkoj strani: Pojavili se snimci kovčega

13

56

Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

13

52

Ponesite kišobran: Sutra nas očekuje promjena vremena

13

51

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner