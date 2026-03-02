Logo
Haos u Kuvajtu: Srušeno više američkih aviona, ambasada SAD digla uzbunu - "sklonite se"

Izvor:

Mondo.rs

02.03.2026

11:00

Komentari:

0
Срушио се амерички авион
Foto: X/Screenshot

Nekoliko američkih borbenih aviona srušilo se jutros u Kuvajtu, ali su svi piloti preživjeli, saopštilo je kuvajtsko Ministarstvo odbrane. Članovi posade su se, kako se navodi, bezbjedno katapultirali i prevezeni su u bolnicu na liječenje.

Još nije jasno šta je uzrokovalo pad američkih aviona, ali se incident dogodio tokom perioda intenzivne iranske vatre sa zemlje.

Ministarstvo odbrane je saopštilo da se istraga o "uzrocima incidenta" nastavlja.

Rojters navodi da su u tom području viđeni vatrogasci i kola Hitne pomoći. Istovremeno, američki lovac F-15 srušio se u Kuvajtu u jutarnjim satima.

Upozorenje ambasade SAD u Kuvajtu

Ambasada SAD u Kuvajtu izdala je upozorenje američkim građanima da se sklone usred kontinuiranih prijetnji od napada raketama i bespilotnim letjelicama iznad regiona.

"Postoji kontinuirana prijetnja od napada raketama i bespilotnim letjelicama iznad Kuvajta. Ne dolazite u ambasadu. Sklonite se u svom domu na najnižem raspoloživom spratu i dalje od prozora. Ne izlazite napolje", objavljeno je u saopštenju američkog Odeljenja za konzularne poslove na društvenoj mreži Iks.

илу-Дубаи

Scena

Ove srpske pjevačice su kupile stanove u Dubaiju: Jedan vrijedi pola miliona evra

Osoblje američke ambasade se sklonilo, pozivajući američke građane da pregledaju bezbjednosne planove u slučaju napada.

Oboren američki avion F-15?

Iran je navodno oborio američki avion F-15.

Na internetu se pojavio snimak borbenog aviona koji gubi kontrolu u vazduhu nakon što je pogođen blizu repa. Snimak prikazuje kako se avion nekoliko puta nekontrolisano okreće prije nego što se zapalio i srušio na zemlju. Očevici su prijavili glasnu eksploziju nakon pada i gust crni dim koji se dizao sa mjesta nesreće.

одбојка

Ostali sportovi

Bombe padale tokom utakmice - ubijeno 20 odbojkašica

Prema prvim nezvaničnim izvještajima, pilot se katapultirao iz aviona neposredno prije pada i bezbjedno se spustio padobranom. Snimci sa mjesta događaja ga prikazuju na zemlji, svjesnog, prije nego što su ga mještani odveli u zadnjem djelu kamioneta.

Identitet pilota još uvek nije zvanično objavljen.

Zašto je Kuvajt na meti Irana?

Tenzije na Bliskom istoku eskaliraju nakon napada Izraela na Iran u subotu, a vazdušni saobraćaj iznad nekoliko zemalja u regionu je gotovo potpuno militarizovan. Kuvajt je dugogodišnji saveznik Amerike i jedna od ključnih logističkih tačaka za američku vojsku u Persijskom zalivu.

U zemlji se nalaze važne američke baze i skladišta opreme, a kuvajtski vazdušni prostor često koriste američki i saveznički ratni avioni tokom operacija u Iraku, Siriji i šire, prenosi Mondo.

